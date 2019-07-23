Общество
В Москву придет резкое похолоданиеРоссийская газета вчера в 09:22
В начале следующей недели в Москве резко похолодает. Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха.
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Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Портал IHA.com сообщает, что пострадавших 20 человек, из них один получил тяжелые травмы.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Экономика
Росстат назвал реальную зарплату россиян
Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Музыка
Экс-гитарист «Кино» ответил на исполнение Metallica «Группы крови»
Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян на концерте в Москве с оркестром сыграл песню группы Metallica.
Обновлено в 02:47
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Оползни в Китае унесли жизни семи человек
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
«Обувь России» увеличила консолидированную выручку на 19,3%
Консолидированная неаудированная выручка ГК «Обувь России» выросла за первое полугодие 2019 года на 19,3% и достигла 5,35 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:23
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Путешествия
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
Новый президент Украины Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви, и "это делает ему честь", заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Китай отказался от участия в гонке вооружений
Обновлено вчера в 22:50
Экология
Жители Екатеринбурга жалуются на странный запах и дымку
В Екатеринбурге сегодня утром чувствуется специфический запах, сам город окутала дымка, сообщает местный портал E1.RU.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
Обновлено 22 июля в 15:18
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Наука
Ученые получили новую форму соединения гелия и воды
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили ранее неизвестные фазы соединения воды с гелием.
Обновлено в 01:49
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер в США
Обновлено вчера в 10:57