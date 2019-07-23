Общество
В Москву придет резкое похолоданиеРоссийская газета 09:22
В начале следующей недели в Москве резко похолодает. Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха.
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Армия и оружие
В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа
Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
Обновлено в 19:23
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Технологии
Электронные паспорта россиян оборудуют чипом нового поколения
Электронные паспорта россиян будут оборудованы чипами нового поколения, которые позволяет хранить вдвое больше информации, чем существующие в России аналоги.
Обновлено в 14:00
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Экономика
Минкульт предложил увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб
Министерство культуры РФ в целях сохранения объектов культурного наследия предлагает увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб для реставрации, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:46
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Политика
У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Наука
В Британии нашли могилу галльского борца против римлян
Во время Галльской войны Юлий Цезарь писал, что жители Британии поддерживали галлов и сражались против римлян.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Происшествия
На Кубани задержали отца, который посадил на цепь 10-летнего сына
Обновлено вчера в 13:25
Музыка
Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica
Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Наталья Подольская серьезно пострадала на отдыхе
Наталья Подольская восхищает поклонников: она держит себя в форме и в свои 37 лет выглядит просто идеально.
Обновлено в 13:30
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено в 12:02
Политика
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено в 15:58
Наука
Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей
Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено в 11:26
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено в 08:54
Политика
Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены
Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт
Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.
Обновлено в 19:37
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09