Общество

В Москву придет резкое похолоданиеРоссийская газета 09:22

В начале следующей недели в Москве резко похолодает. Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха.
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Метеобюро предупредило москвичей об ультраполярном вторжении

Вечерняя Москва07:27

Москву предупредили о резком похолодании

Взгляд.ру07:23

Синоптики прогнозируют «ультраполярное вторжение» в Москве

RT на русском07:56

В Москву придет сильное похолодание

РИА Новости10:31

Резкое похолодание придет в Московский регион в начале следующей недели

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Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов

Известия07:20

Синоптики пообещали резкое похолодание из-за ультраполярного вторжения

News.ru07:16
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Армия и оружие

В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа

Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
Обновлено в 19:23
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Технологии

Электронные паспорта россиян оборудуют чипом нового поколения

Электронные паспорта россиян будут оборудованы чипами нового поколения, которые позволяет хранить вдвое больше информации, чем существующие в России аналоги.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Сгоревший детский лагерь в Хабаровском крае оказался незаконным

Обновлено в 00:34
Политика

ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Экономика

Минкульт предложил увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб

Министерство культуры РФ в целях сохранения объектов культурного наследия предлагает увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб для реставрации, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:46
Происшествия

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Политика

У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Наука

В Британии нашли могилу галльского борца против римлян

Во время Галльской войны Юлий Цезарь писал, что жители Британии поддерживали галлов и сражались против римлян.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Происшествия

На Кубани задержали отца, который посадил на цепь 10-летнего сына

Обновлено вчера в 13:25
Музыка

Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica

Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Наталья Подольская серьезно пострадала на отдыхе

Наталья Подольская восхищает поклонников: она держит себя в форме и в свои 37 лет выглядит просто идеально.
Обновлено в 13:30
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Общество

Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года

Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Обновлено в 12:02
Политика

США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР

Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика

Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Экономика

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено в 15:58
Наука

Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей

Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено в 11:26
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено в 08:54
Политика

Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены

Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.
Обновлено в 13:00
Происшествия

На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт

Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.
Обновлено в 19:37
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
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