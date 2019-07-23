В начале следующей недели в Москве резко похолодает. Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха.

Армия и оружие В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Технологии Электронные паспорта россиян оборудуют чипом нового поколения Электронные паспорта россиян будут оборудованы чипами нового поколения, которые позволяет хранить вдвое больше информации, чем существующие в России аналоги.

Политика В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки «Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Экономика Минкульт предложил увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб Министерство культуры РФ в целях сохранения объектов культурного наследия предлагает увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб для реставрации, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Политика У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя 1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.

Наука В Британии нашли могилу галльского борца против римлян Во время Галльской войны Юлий Цезарь писал, что жители Британии поддерживали галлов и сражались против римлян.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".

Музыка Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.

Политика Новым главой Пентагона стал Марк Эспер Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.

Шоу-бизнес Наталья Подольская серьезно пострадала на отдыхе Наталья Подольская восхищает поклонников: она держит себя в форме и в свои 37 лет выглядит просто идеально.

Энергетика Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.

Политика США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.

Экономика Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.

Наука Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.

Политика Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.

Происшествия На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.