В Москву 6 и 7 мая придет июльская жараГлас.ru 11:17

Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов. При вероятности небольших осадков - погода будет почти июльской, прокомментировал Вильфанд.

В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара

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