Общество
В Москву 6 и 7 мая придет июльская жараГлас.ru 11:17
Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов. При вероятности небольших осадков - погода будет почти июльской, прокомментировал Вильфанд.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Происшествия
Десять человек погибли в результате ЧП с самолетом в Шереметьево
Десять человек погибли в результате ЧП на борту самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 12:19
Религия
Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию
Папа Римский Франциск еще раз выразил пожелание посетить Россию.
Обновлено в 03:16
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Армия Израиля наносит удары по объектам радикалов в секторе Газа
Израильские военные нанесли удары по объектам движения ХАМАС и группировки террористов в секторе Газа.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Шесть пострадавших госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии
В госпитализации нуждаются шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Тяжелораненых приняли в медучреждениях Химок.
Обновлено в 13:39
Игры
Демонстрация геймплея Star Wars Jedi Fallen Order состоится на мероприятии EA Play
Electronic Arts и Disney успокоили геймеров и сообщили о выходе демонстрации геймплея Star Wars Jedi Fallen Order.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»
Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.
Обновлено в 11:46
Футбол
«Хаддерсфилд» лишил «Манчестер Юнайтед» Лиги чемпионов
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 10:59
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Футбол
Мурад Мусаев: «Нет одного виноватого – все недоработали понемножку»
Нет одного виноватого – все недоработали понемножку, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Мусаев.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила хейтерам постельным фото
Прочитав очередную солидную порцию критики под одной из последних опубликованных фотографий, Асмус пошла в наступление и опубликовала новое провокационное фото.
Обновлено в 11:00
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Хоккей
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура
Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево
Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Общество
В Севастополе реконструкторы штурмом взяли Сапун-гору
Обновлено в 08:07
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:51
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
В казахстанском Актобе отказались проводить «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" не состоится в казахстанском городе Актобе.
Обновлено вчера в 15:39
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30