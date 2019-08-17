Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборыТАСС 06:44
Согласованный митинг партии КПРФ завершился в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС. Как сообщили ранее агентству в пресс-службе столичного ГУ МВД, протестная акция собрала около 4 тыс. человек.
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«Это сценарий расшатывания общества». Артисты против незаконных митингов
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