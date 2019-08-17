Согласованный митинг партии КПРФ завершился в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС. Как сообщили ранее агентству в пресс-службе столичного ГУ МВД, протестная акция собрала около 4 тыс. человек.

В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

Происшествия В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.

Культура В Москве спилили дерево из сериала «Бригада» В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор.

Футбол Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком» Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Финансы Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.

Происшествия Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321 В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.

Музыка Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.

Футбол Лукаку может пропустить первый матч Серии А из-за лишнего веса По информации Corriere dello Sport, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить матч 1-го тура Серии А против "Лечче".

Происшествия Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.

Армия и оружие В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.

Футбол Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.