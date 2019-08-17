Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборыТАСС 06:44
Согласованный митинг партии КПРФ завершился в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС. Как сообщили ранее агентству в пресс-службе столичного ГУ МВД, протестная акция собрала около 4 тыс. человек.
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«Это сценарий расшатывания общества». Артисты против незаконных митингов
Аргументы и Фактывчера в 06:39
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Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
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На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор.
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«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Финансы
Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
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Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321
В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.
Обновлено в 07:31
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Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
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Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Футбол
Лукаку может пропустить первый матч Серии А из-за лишнего веса
По информации Corriere dello Sport, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить матч 1-го тура Серии А против "Лечче".
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Единоборства
Кормье назвал сумасшествием общение с Нурмагомедовым
Обновлено в 06:48
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома
Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.
Обновлено в 05:50
Кино
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Футбол
Крицюк выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»
Матч пройдет 17 августа, начало - 16:30 мск.
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Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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Актер фильма «Беспредел» Александр Числов госпитализирован в Москве
54-летнему актеру стало плохо дома после выписки из больницы.
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В Москву вернется 30-градусная жара
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В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08