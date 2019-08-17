На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованный со столичными властями митинг КПРФ под лозунгом "За честные и чистые выборы!"

На митинг КПРФ на проспекте Сахарова пришли около 6 тысяч человек

Происшествия 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Политика Трамп пригрозил объявить «Антифа» террористической организацией Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Происшествия На Савушкина BMW врезался в четыре авто и загорелся 525-й «бумер» на съезде с Савушкина в сторону Яхтенной улицы «последовательно» протаранил сворачивавшие налево Volvo, Ford, Audi и BMW X5, а затем воспламенился.

Общество Проездные запретят пополнять без паспорта «Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Политика Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).

Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.

Футбол «Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в чемпионате Испании Мадридский «Реал» стартовал в чемпионате Испании выездной победой над «Сельтой» со счетом 3:1. В составе гостей по разу отличились Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.

Происшествия Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Игры Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.

Армия и оружие Секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выложил на своей странице в Facebook сканы документов, которые, как он утверждают, являются секретными и говорят об увеличении числа преступлений среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Донбасса.

Политика Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш опубликовала в Facebook документ, подписанный первым замруководителя офиса президента Сергеем Трофимовым, о создании делегаций бюджетников для участия в генеральной репетиции Дня независимости государства, передает «Страна.ua».