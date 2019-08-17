Политика
На митинг КПРФ на проспекте Сахарова пришли около 6 тысяч человекРоссийская газета 06:20
На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованный со столичными властями митинг КПРФ под лозунгом "За честные и чистые выборы!"
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«Это сценарий расшатывания общества». Артисты против незаконных митингов
Аргументы и Фактывчера в 06:39
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Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Политика
Трамп пригрозил объявить «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами.
Обновлено в 12:57
Футбол
Малком и Дриусси не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»
Обновлено в 07:11
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Происшествия
На Савушкина BMW врезался в четыре авто и загорелся
525-й «бумер» на съезде с Савушкина в сторону Яхтенной улицы «последовательно» протаранил сворачивавшие налево Volvo, Ford, Audi и BMW X5, а затем воспламенился.
Обновлено в 13:50
Общество
Проездные запретят пополнять без паспорта
«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
National Interest оценил быстрое развитие российского флота
Американский флот, как сообщают журналисты National Interest, можно назвать противоположностью российского.
Обновлено вчера в 08:19
Футбол
«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в чемпионате Испании
Мадридский «Реал» стартовал в чемпионате Испании выездной победой над «Сельтой» со счетом 3:1. В составе гостей по разу отличились Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.
Обновлено в 14:06
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
Секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выложил на своей странице в Facebook сканы документов, которые, как он утверждают, являются секретными и говорят об увеличении числа преступлений среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 13:59
Футбол
«Барселона» подтвердила травму Суареса
Обновлено в 05:46
Политика
Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости
Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш опубликовала в Facebook документ, подписанный первым замруководителя офиса президента Сергеем Трофимовым, о создании делегаций бюджетников для участия в генеральной репетиции Дня независимости государства, передает «Страна.ua».
Обновлено в 13:26
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36