Политика

На митинг КПРФ на проспекте Сахарова пришли около 6 тысяч человекРоссийская газета 06:20

На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованный со столичными властями митинг КПРФ под лозунгом "За честные и чистые выборы!"
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