Общество
Вести.RuВ Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек. Шествие сторонников оппозиции прошло по Бульварному кольцу от Чистых прудов до Пушкинской площади.
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Политика
Трамп намерен принять приглашение Меркель посетить Германию
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель посетить страну, однако не уточнил, в какие сроки он планирует нанести визит.
Народные новости вчера в 21:31
Теннис
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
RT на русском 14:53
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Армия и оружие
Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе
Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей.
Известия 14:50
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Политика
Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 12:35
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Единоборства
Курянин Александр Поветкин выйдет на бой с Хьюи Фьюри
Сегодня, 31 августа в 22:55 по московскому времени на арене О2 в Лондоне состоится бой курского боксера Александра Поветкина и Хьюи Фьюри.
Kursk.com 04:08
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
В дополнительное время встречи при счете 2:1 в пользу «Ростова» Чернов дважды вступил в игру и отбил мяч, летевший в пустые ворота.
Lenta.ru 14:48
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Политика
Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия 14:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Чемпионат 09:25
Общество
Метеорологи сообщили об опасном усилении урагана «Дориан»
Метеорологи сообщили об усилении до четвёртой степени из пяти возможных урагана «Дориан», который сейчас находится в 645 км от Багамских островов в Атлантическом океане.
RT на русском вчера в 21:37
Политика
Зеленский рассказал о предстоящей встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится во время нормандского саммита.
Газета.Ru 14:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Технологии
Сбой произошёл в работе Twitter
Пользователи социальной сети Twitter сообщают о проблемах.
News.ru 11:41
Происшествия
Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка
По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Политика
Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата передали Любляне
Московский Комсомолец 06:10
Общество
МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, посетили более 173 тысяч человек.
Вести.Ru 10:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Армия и оружие
Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что реализация военных планов США в космосе может сделать ядерное разоружение практически невозможным.
Вести.Ru 07:06
Футбол
«Зенит» официально объявил о переходе Осорио
Газета.Ru 13:25
Армия и оружие
В ДНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков
Известия вчера в 18:37
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07