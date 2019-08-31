Общество

Вести.RuВести.RuВ Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек. Шествие сторонников оппозиции прошло по Бульварному кольцу от Чистых прудов до Пушкинской площади.
Читать в источнике
Комментировать1562

Подробнее о событии

Шествие по центру Москвы. Как несогласованный марш прошел без задержаний

Медиазона13:52

Несогласные вышли на новую «Стратегию-31» (+ФОТО)

Независимая газета13:12

Шествие против репрессий в центре Москвы. Спецэфир Дождя

Дождь13:00

Несанкционированный митинг в Москве завершился

News.ru11:33

Несогласованные протесты в Москве обошлись без задержаний

Эхо Москвы11:02

Журналистов больше протестующих: как прошло шествие в Москве

Актуальные комментарии10:43

Эксперт: «частные» тюрьмы выгодны криминалитету

Pravda.Ruвчера в 02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Политика

Трамп намерен принять приглашение Меркель посетить Германию

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель посетить страну, однако не уточнил, в какие сроки он планирует нанести визит.
Народные новости вчера в 21:31
Теннис

Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение

RT на русском 14:53
Происшествия

Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели

Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Армия и оружие

Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе

Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Происшествия

При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека

В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей.
Известия 14:50
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки

Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Политика

Кадыров рассказал о встрече с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 12:35
Происшествия

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Единоборства

Курянин Александр Поветкин выйдет на бой с Хьюи Фьюри

Сегодня, 31 августа в 22:55 по московскому времени на арене О2 в Лондоне состоится бой курского боксера Александра Поветкина и Хьюи Фьюри.
Kursk.com 04:08
Футбол

Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота

В дополнительное время встречи при счете 2:1 в пользу «Ростова» Чернов дважды вступил в игру и отбил мяч, летевший в пустые ворота.
Lenta.ru 14:48
Космос

Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС

Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Политика

Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия 14:34
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

Чемпионат 09:25
Общество

Метеорологи сообщили об опасном усилении урагана «Дориан»

Метеорологи сообщили об усилении до четвёртой степени из пяти возможных урагана «Дориан», который сейчас находится в 645 км от Багамских островов в Атлантическом океане.
RT на русском вчера в 21:37
Политика

Зеленский рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится во время нормандского саммита.
Газета.Ru 14:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак растит сына как принца

Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Авто

Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире

В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Технологии

Сбой произошёл в работе Twitter

Пользователи социальной сети Twitter сообщают о проблемах.
News.ru 11:41
Происшествия

Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка

По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Политика

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата передали Любляне

Московский Комсомолец 06:10
Общество

МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, посетили более 173 тысяч человек.
Вести.Ru 10:46
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом

Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Армия и оружие

Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что реализация военных планов США в космосе может сделать ядерное разоружение практически невозможным.
Вести.Ru 07:06
Футбол

«Зенит» официально объявил о переходе Осорио

Газета.Ru 13:25
Армия и оружие

В ДНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков

Известия вчера в 18:37
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Политика

В Москве прогремел салют в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста

МИР 24 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное