Общество

Вести.RuВести.RuВ Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек. Шествие сторонников оппозиции прошло по Бульварному кольцу от Чистых прудов до Пушкинской площади.
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Несанкционированный митинг в Москве завершился

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Несогласные вышли на новую «Стратегию-31» (+ФОТО)

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Глава СПЧ: отсутствие задержанных на акции протеста должно быть нормой, а не исключением

Коммерсантъ12:45

Шествие по центру Москвы. Как несогласованный марш прошел без задержаний

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В Москве завершилась несанкционированная акция протеста

Говорит Москва10:48

Несогласованные протесты в Москве обошлись без задержаний

Эхо Москвы11:02

Первый раз в автозак

Труд29 августа в 17:09
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Футбол

«Зенит» официально объявил о переходе Осорио

Защитник португальского "Порту" Йордан Осорио перейдет в петербургский "Зенит". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 13:25
Происшествия

Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована

Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.
Российская газета 12:48
Технологии

В работе Twitter произошел сбой

Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
РИА Новости 12:43
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Газета.Ru 04:58
Единоборства

Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19
Происшествия

В Подмосковье вертолет упал в реку

Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Космос

Серьезная магнитная буря накроет Землю в первый осенний день

Магнитная буря накроет Землю 1 сентября. Это связано с ростом солнечной активности, сообщает центр погоды «Фобос».
ГТРК Южный Урал 09:29
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии»

Спорт-Экспресс 10:15
Происшествия

В Саратове отец подозревается в убийстве двухмесячного сына

По предварительным данным, сегодня днем 38-летний гражданин вместе с супругой и двумя сыновьями - двух месяцев и двух лет - находился дома на ул. Аэропорт.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:14
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Происшествия

При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Армия и оружие

США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба

Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.
ТАСС 13:43
Футбол

«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»

Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Известия 02:02
Политика

В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Теннис

Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Авто

Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире

В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Происшествия

Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2»

Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии.
ТАСС 12:59
Единоборства

Чжан Вейли нокаутировала Джессику Андраде и стала чемпионкой UFC

Шоу в Китае возглавила местная Чжан Вейли, а её соперницей стала чемпионка в минимальном весе Джессика Андраде.
Чемпионат 13:15
Политика

Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в субботу, что может вернуться в науку после того, как покинет свой пост.
ТАСС 13:26
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

Вести.Ru 10:56
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Гаджеты

Apple бесплатно заменит экраны в часах Watch Series 2 и Series 3

Компания уже объявила какие часы попадают под бесплатную замену экранов. Их список достаточно большой и указан в таблице.
Astera 06:45
Армия и оружие

В России началась разработка систем РЭБ нового поколения

В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Коммерсантъ вчера в 18:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына Кирилла с 30-летием

Накануне наследнику артиста исполнилось 30 лет, а с юбилеем его трогательно поздравил и Дмитрий Нагиев.
Дни24 12:58
Экономика

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
Политика

ЦИК пожалуется на AP из-за интервью с Памфиловой

Центризбирком России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу из-за интервью, которое американское агентство Associated Press взяло у председателя ЦИК Эллы Памфиловой.
Коммерсантъ 09:09
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча с «Брагой»

«Спартак» опубликовал видеоролик, в который включил моменты, окружавшие ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой», не вошедшие в телевизионную трансляцию.
Sport24.ru 07:56
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