Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса СафроноваИнтерфакс вчера в 09:28
Инцидент произошел минувшей ночью. По его словам, мастерскую затопили соседи сверху. Сын художника добавил, что 19 сентября в Москве должна была открыться выставка Никаса Сафронова, однако теперь ее проведение находится под угрозой.
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