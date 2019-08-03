Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса СафроноваИнтерфакс вчера в 09:28
Инцидент произошел минувшей ночью. По его словам, мастерскую затопили соседи сверху. Сын художника добавил, что 19 сентября в Москве должна была открыться выставка Никаса Сафронова, однако теперь ее проведение находится под угрозой.
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Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Обновлено вчера в 17:32
Единоборства
Антонина Шевченко одолела Пудилову на турнире UFC on ESPN 5
В американском Ньюарке проходит турнир UFC on ESPN 5.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Кино
На основе мультфильма Винкс снимут игровой сериал
Netflix начал работу над игровым сериалом по мотивам итальянского мультфильма "Клуб Винкс" 2004 года, сообщает Begeek.fr.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
20 тыс. зрителей собрались в первый день Армейских игр в Китае
В Китае в первый день Армейских игр пришли более 20 тысяч зрителей, информирует пресс-центр игр.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге
В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.
Обновлено в 00:29
Футбол
Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с «Томью»
"Томь" больше владела мячом, но никакой пользы из территориального преимущества не извлекла - 0:0.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти
Грегори Аллен, начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
«Ротор» на выезде минимально обыграл «Краснодар-2»
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
Обновлено вчера в 17:45
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
Госдеп приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе
По словам Ортэгус, «США приветствуют известие о том, что на северо-западе Сирии объявлено прекращение огня», а также «высоко ценят усилия Турции и России, работающих вместе над восстановлением перемирия, о котором они договорились в Сочи в сентябре 2018 года», передает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено вчера в 09:42
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Обновлено в 00:36
Футбол
Гвардиола с сарказмом прокомментировал отсутствие игроков «МС» в списке претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал непопадание футболистов команды в число претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Знаменитый документалист Донн Аллан Пеннебейкер, известный по работе со звездными музыкантами, скончался в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Мощный ливень в Благовещенске повалил деревья, затоплены улицы
Ливень и шквалистый ветер повалил деревья в Благовещенске, затопил улицы, из-за непогоды в областном центре Приамурья произошла временная остановка водозабора, возникли проблемы с электроснабжением, сообщается в Instagram администрации города.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2»
Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".
Обновлено вчера в 04:01
Космос
Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа
Обновлено 02 августа в 10:12
Происшествия
На пляже в Калифорнии обрушилась скала, погибли три человека
Инцидент произошел в Энсинитас, пригороде к северу от Сан-Диего Три человека погибли в пятницу при обрушении скалы на пляже в штате Калифорния - одна женщина умерла на месте, еще двое скончались в больнице от травм, пишет Associated Press.
Обновлено вчера в 01:55