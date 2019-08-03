Инцидент произошел минувшей ночью. По его словам, мастерскую затопили соседи сверху. Сын художника добавил, что 19 сентября в Москве должна была открыться выставка Никаса Сафронова, однако теперь ее проведение находится под угрозой.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Наука В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.

Экономика Эксперты верят в рубль и прогнозируют умеренный рост цен Большинство экспертов, опрошенных «Коммерсантом», считают, что рубль по отношению к доллару в ближайшее время вряд ли упадёт, а цены, скорее всего, останутся на прежнем уровне.

Происшествия Более 1,5 млн рублей похитили из квартиры на юге Москвы "Накануне в полицию обратилась безработная 1963 года рождения, которая заявила, что злоумышленник похитил из квартиры на ул. Высокой, где она проживает, документы на ее имя и принадлежащие ей деньги в сумме $26 тыс. Материальный ущерб составил около 1 млн 659 тыс. 680 руб.", - сказали в пресс-службе.

Политика Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.

Политика Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Гаджеты Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Происшествия Уголовное дело возбудили после крупного ДТП на мосту под Волгоградом Полицейские возбудили уголовное по факту ДТП с тремя автомобилями на плотине Волжской ГЭС, в котором в субботу погибли два человека, еще шестерых госпитализировали.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.

Политика Киев объяснил, почему не начинает ремонт моста в Станице Луганской Украинская сторона заявила, что не может приступить к ремонту моста в Станице Луганской в Донбассе, разрушенного в результате боевых действий, из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов.

Происшествия Иркутские власти посчитали количество пострадавших при наводнении Если ведомство подтвердит, что утраченное жилье было единственным, то власти начнут выдавать сертификаты эти людям.

Происшествия В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола Пожилая женщина, недавно посещавшая Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Токио с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Футбол Левандовски считает, что «Баварии» необходимо усиление Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает, что клубу необходимо подписать несколько новых игроков.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Общество На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Единоборства В Алабине начались соревнования по танковому биатлону АрМИ-2019 На подмосковном полигоне Алабино начались соревнования по танковому биатлону Армейских международных игр.

Экономика «Газпром» помог Московской бирже установить рекорд Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Общество Президент РФ подписал закон о «дачной амнистии» Стабилизация цен на бензин В соответствии с законом, который Президент подписал ранее, параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, скорректированы.

Происшествия Главу комиссии СПЧ задержали на протестной акции в Москве Председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несогласованной акции в центре Москвы.

Космос НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.