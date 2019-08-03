Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса СафроноваИнтерфакс 09:28

Инцидент произошел минувшей ночью. По его словам, мастерскую затопили соседи сверху. Сын художника добавил, что 19 сентября в Москве должна была открыться выставка Никаса Сафронова, однако теперь ее проведение находится под угрозой.
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Соседка Никаса Сафронова затопила художника и пошла спать

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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Интерфакс09:28

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Вечерняя Москва07:41
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В России представлен ячеистый радиопоглощающий материал РПМ-СА-N

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Самолет-разведчик США пролетел у берегов Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II произвел полет у берегов Крыма.
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Происшествия

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Экономика

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Общество

Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.
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Происшествия

В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Девять самодельных взрывных устройств было обнаружено сотрудниками правоохранительных служб в дагестанском селе Гимры.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Боярский уверен, что без психов не было бы искусства

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.
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В Чернобыле нашли мертвого карликового инопланетянина

Американские следователи изучили снимок киевского сталкера, который был сделан в Чернобыле, и пришли к выводу, что в этой заброшенной зоне полно следов внеземных цивилизаций, пишет Vistanews.ru.
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Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
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Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
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Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

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Происшествия

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

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«Бенфика» - победитель Международного кубка чемпионов

На Международном кубке чемпионов досрочно определился победитель.
Обновлено в 15:05
Политика

Стала известна зарплата президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в мае, получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, — около тысячи долларов.
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Происшествия

СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере

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Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео

В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.
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Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
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В недавней телефонной конференции Камиллери упомянул, что две новые модели будут такими же, как они были отмечены во время Дня рынков капитала в прошлом году, где Purosangue, помнится, был звездой презентации.
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Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, Заслуженный художник РФ, Народный художник Республики Дагестан.
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