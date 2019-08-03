Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса СафроноваИнтерфакс вчера в 09:28
Инцидент произошел минувшей ночью. По его словам, мастерскую затопили соседи сверху. Сын художника добавил, что 19 сентября в Москве должна была открыться выставка Никаса Сафронова, однако теперь ее проведение находится под угрозой.
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Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы
Власти Дагестана проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой планируется построить завод по переработке рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Госдепартамент приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе
Власти США приветствуют достигнутое между Дамаском и оппозицией соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике и защите от тропических клопов.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:19
Космос
«Посадка на Луну» с INFINITI – сиденья стандарта Zero Gravity
Весь мир продолжает праздновать 50-летие исторической высадки астронавтов «Аполлона-11» на Луну – событие, которое запустило настоящую технологическую революцию.
Обновлено 01 августа в 05:41
Политика
США вводят новые санкции против России
На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.
Обновлено в 01:15
Футбол
Бранислав Иванович рассказал, как «Зенит» забил в свои ворота
Капитан «Зенита» заканчивал матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) в атаке.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Митинг в Петербурге начался с провокаций
Митинг солидарности с Москвой проходит на площади Ленина в Петербурге. Усилены наряды полиции и Росгвардии.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Космос
Умер астрофизик Николай Кардашев
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
В ДТП в Курганской области погибли четыре человека
В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Наука
«Робота-таракана» создали в США для поисково-спасательных операций
Обновлено 02 августа в 01:41
Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Убыточный бизнес-центр рядом с «Пассажем» пытаются продать за 180 млн рублей
За 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Нахимов» просят 180 миллионов рублей.
Обновлено в 02:30
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено вчера в 06:55
Общество
На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:34
Культура
В Суздале пройдет фестиваль лоскутного шитья «Душа России»
7 августа в Суздале стартует Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России».
Обновлено вчера в 04:25
Футбол
Вараздат Ароян: «Мы с судьей друг друга не поняли и я просто так получил желтую карточку»
В 5-м туре "Урал" сыграет на выезде против "Локомотива". 📺Защитник «Урала» Вараздат Ароян подвел итоги матча 4 тура @rfpl против «Ростова».
Обновлено в 02:07
Футбол
Названы затраты «Реала» на подписание Погба
Стало известно, сколько может потратить мадридский "Реал", чтобы подписать полузащитника сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Mirror.
Обновлено в 02:35
Общество
В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
Обновлено в 03:42