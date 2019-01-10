Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель
В Москве затопило Тушинский тоннельРоссийская газета03:26
На северо-западе Москвы ограничено движение в Тушинском тоннеле, сообщили в пресс-службе столичного Центра дорожного движения. Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, тоннель затопило после провала грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы.
Российская газета03:26
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Мы полагаем, что через шесть часов полностью работы будут все завершены. Сразу сбрасывать воду нельзя, делается все это по специальной схеме сброса воды. Потом еще часа два-три понадобится на то, чтобы все зачистить, выносы грунта все убрать.
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Оперативный штаб создан для ликвидации подтопления в районе Тушинского тоннеля
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:54
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Происшествия
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