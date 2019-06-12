Происшествия
В Москве «заминировали» крупнейшие парки и метроLenta.ru 07:34
Неизвестные сообщили о заложенных бомбах на 12 станциях метро и в более чем десяти крупнейших московских парках, включая «Сад Эрмитаж».
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Армия и оружие
Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа
Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа, что означает запрет на рыболовство у побережья.
Обновлено в 16:34
Политика
Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Варшава купит у Вашингтона еще 2 млрд кубометров СПГ, передает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Спорт
Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Путин уверен в восстановлении отношений с Украиной
Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинскими элитами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступил новейший пистолет «Удав»
В российскую армию поступила первая партия пистолетов "Удав".
Обновлено в 04:53
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково
Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Навального задержали на акции в центре Москвы
Алексея Навального задержали на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом он написал в свои социальных сетях.
Обновлено в 06:41
Политика
Трамп хочет встретиться с Путиным на G20
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»
Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Гаджеты
Apple и Microsoft создали новое приложение iCloud для Windows
Запуск нового приложения для Windows можно считать крупным событием, поскольку продуктов Apple, совместимых с операционной системой Microsoft, практически нет.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Обновлено в 16:20
Экономика
Тарифы на мусор снова могут возрасти в России
В России вновь могут возрасти тарифы на мусор.
Обновлено в 17:24
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Спорт
Медведева, Загитова и Туктамышева побывали на кулинарном шоу в Японии
Российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева стали гостями японской кулинарной программы.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Политика
Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Общество
Письма Альберта Эйнштейна выставили на торги
В Нью-Йорке на торги выставили письма Альберта Эйнштейна, передает RT.
Обновлено в 13:31
Общество
В День России в Кремле вручили госпремии ученым и деятелям искусства
В Кремле в День России по традиции вручили госпремии ученым и деятелям искусства.
Обновлено в 16:49
Общество
Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике
Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи.
Обновлено в 17:06
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Музыка
Сергей Лазарев представил русскую версию песни Scream
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Осуждённая в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог в $3 млн
Россиянка Мария Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн), сообщил её адвокат из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:59
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Культура
Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством
В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22