Происшествия

В Москве «заминировали» крупнейшие парки и метроLenta.ru 07:34

Неизвестные сообщили о заложенных бомбах на 12 станциях метро и в более чем десяти крупнейших московских парках, включая «Сад Эрмитаж».
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Сообщения о минировании станций метро и парков в Москве не подтвердились

РИА Новости10:56

СМИ сообщили о «минировании» парков, стадионов и станций метро

РБК08:20

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

ТАСС08:39

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Москва 2408:44

В Москве проверили более 20 сигналов о минировании станций метро и парков

Коммерсантъ07:34

Экстренные службы Москвы получили сигналы о «минировании» станций метро

Интерфакс07:03

Угрозы взрывов на 12 станциях метро и в 11 парках Москвы не подтвердились

Говорит Москва10:56
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Армия и оружие

Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа, что означает запрет на рыболовство у побережья.
Обновлено в 16:34
Политика

Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что Варшава купит у Вашингтона еще 2 млрд кубометров СПГ, передает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Спорт

Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»

Обновлено вчера в 14:59
Политика

Путин уверен в восстановлении отношений с Украиной

Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинскими элитами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступил новейший пистолет «Удав»

В российскую армию поступила первая партия пистолетов "Удав".
Обновлено в 04:53
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково

Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Навального задержали на акции в центре Москвы

Алексея Навального задержали на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом он написал в свои социальных сетях.
Обновлено в 06:41
Политика

Трамп хочет встретиться с Путиным на G20

Обновлено вчера в 21:15
Футбол

Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Политика

У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Гаджеты

Apple и Microsoft создали новое приложение iCloud для Windows

Запуск нового приложения для Windows можно считать крупным событием, поскольку продуктов Apple, совместимых с операционной системой Microsoft, практически нет.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала фигуру в бикини

Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Экономика

Тарифы на мусор снова могут возрасти в России

В России вновь могут возрасти тарифы на мусор.
Обновлено в 17:24
Финансы

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Спорт

Медведева, Загитова и Туктамышева побывали на кулинарном шоу в Японии

Российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева стали гостями японской кулинарной программы.
Обновлено в 17:21
Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричества

"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Политика

Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Общество

Письма Альберта Эйнштейна выставили на торги

В Нью-Йорке на торги выставили письма Альберта Эйнштейна, передает RT.
Обновлено в 13:31
Общество

В День России в Кремле вручили госпремии ученым и деятелям искусства

В Кремле в День России по традиции вручили госпремии ученым и деятелям искусства.
Обновлено в 16:49
Общество

Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике

Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи.
Обновлено в 17:06
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Музыка

Сергей Лазарев представил русскую версию песни Scream

Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Осуждённая в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог в $3 млн

Россиянка Мария Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн), сообщил её адвокат из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:59
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Культура

Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством

В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22
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