В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашнюРИА Новости 05:25

Анонимные угрозы "минирования" поступили в воскресенье днем в адрес 16 объектов в Москве, в том числе храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, проводятся проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

с чего всё началось

"Поступила информация об угрозах взрывов по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, Мавзолей и храм Христа Спасителя", — сказал собеседник агентства. По его словам, все объекты уже проверяют сотрудники оперативных служб.

В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашню

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