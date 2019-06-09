Происшествия
В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашнюРИА Новости 05:25
"Поступила информация об угрозах взрывов по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, Мавзолей и храм Христа Спасителя", — сказал собеседник агентства. По его словам, все объекты уже проверяют сотрудники оперативных служб.
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с чего всё началось
Анонимные угрозы "минирования" поступили в воскресенье днем в адрес 16 объектов в Москве, в том числе храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, проводятся проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.РИА Новости05:25
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Политика
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Армия и оружие
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Политика
В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах
Глава избирательного штаба политсилы "Европейская солидарность" Сергей Березенко назвал причину поражения Петра Порошенко на выборах президента.
Обновлено в 06:24
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
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Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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Политика
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Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Политика
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром Украины
Как передаёт телеканал «112 Украина», Пётр Порошенко заявил, что в случае победы его политического движения на досрочных парламентских выборах готов занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:53
Происшествия
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В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
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Обновлено вчера в 09:30
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Обновлено в 03:08
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В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
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Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
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Армия и оружие
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Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
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Названы главные угрозы жизни человечества
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Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»
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