Транспорт
В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метроИзвестия 01:06
В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро. Как 5 апреля сообщалось на портале мэра столицы, это связано со строительством Некрасовской линии метрополитена.
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Как изменилась схема движения на время закрытия участка фиолетовой ветки метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 00:06
Участок фиолетовой ветки метро между станциями «Пролетарская» и «Котельники» закрыт по 10 апреля
Агентство Москвавчера в 23:26
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