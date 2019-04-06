В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метроИзвестия 01:06

В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро. Как 5 апреля сообщалось на портале мэра столицы, это связано со строительством Некрасовской линии метрополитена.

В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро

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