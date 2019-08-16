С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции «Университет» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение поездов будет осуществляться только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом».

с чего всё началось

Девять станций на юге Сокольнической линии московского метро закрыли на неделю, до 24 августа, передает РИА "Новости".

В Москве закрыли девять станций красной ветки метро

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