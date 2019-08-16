Транспорт
В Москве закрыли девять станций красной ветки метроГазета.Ru вчера в 18:31
Девять станций на юге Сокольнической линии московского метро закрыли на неделю, до 24 августа, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции «Университет» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение поездов будет осуществляться только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом».Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 01:04
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М.Хуснуллин: Закрытый 18-24 августа участок Сокольнической линии метро могут открыть раньше срока
Агентство Москвавчера в 04:56
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