В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»РИА Новости 12:12

Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Футбол Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака» Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.

Политика Путин подписал указ о начале весеннего призыва Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.

Транспорт РЖД - Путину: Хотим офис круче, чем у «Газпрома» 25 марта стало известно, что генеральный прокурор Юрий Чайка направил письмо на имя президента России Владимира Путина с критикой РЖД и Росжелдора относительно удорожания Московского транспортного узла (МТУ) – одного из самых амбициозных проектов монополии.

Общество Facebook удалила посты Цукерберга Посты основателя "Фейсбука" Марка Цукерберга были удалены из социальной сети, пишет The Associated Press.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Происшествия Подросткам грозит до 30 лет тюрьмы за угон танкера Три подростка в возрасте 15, 16 и 19 лет предстали перед судом Мальты по обвинению в угоне танкера и принуждению экипажа изменить его курс.

Происшествия Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.

Происшествия Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне Boeing 737 компании United Airlines совершил в пятницу экстренную посадку в Вашингтоне.

Хоккей «Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.

Культура YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.

Футбол СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро Как сообщается, руководство каталонцев готово продать хорвата за 50 млн евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Происшествия В Саратове частично обрушился жилой дом Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.

Авто Назван топ-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на территории России было продано более 230 тыс. новых транспортных средств бюджетных моделей.

Интернет Цукерберг требует госрегулирования интернета Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.

Космос Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.

Армия и оружие США возвращаются к стратегии переброски военных времен холодной войны Министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которую американцы отрабатывали во времена холодной войны.

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.

Происшествия Во Владивостоке мужчины в костюмах бургера и моркови устроили драку Во Владивостоке драка между промоутерами в костюмах бургера и морковки попала на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу "Экипажи ДПС" в социальной сети Инстаграм.

Общество В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.