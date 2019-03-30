Происшествия

В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»РИА Новости 12:12

Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Пожарные потушили возгорание в спортивном комплексе «Олимпийский»

Агентство Москва12:37

Опубликовано видео пожара в спорткомплексе «Олимпийский»

РИА Новости14:00

МЧС назвало возможную причину возгорания в «Олимпийском»

РБК12:55

Появилось видео пожара в спорткомплексе «Олимпийский»

Вечерняя Москва16:33

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован

ТАСС12:29

Видео: в спорткомплексе «Олимпийский» произошло возгорание

РЕН ТВ11:51

При пожаре в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве никто не пострадал

Говорит Москва13:49
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
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Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
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25 марта стало известно, что генеральный прокурор Юрий Чайка направил письмо на имя президента России Владимира Путина с критикой РЖД и Росжелдора относительно удорожания Московского транспортного узла (МТУ) – одного из самых амбициозных проектов монополии.
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В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
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The Rolling Stones отменили выступления из-за болезни Мика Джаггера

Обновлено в 17:04
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
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Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне

Boeing 737 компании United Airlines совершил в пятницу экстренную посадку в Вашингтоне.
Обновлено в 18:50
Хоккей

«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
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Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
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Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения

Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.
Обновлено в 05:58
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Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна

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YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
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Футбол

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро

Как сообщается, руководство каталонцев готово продать хорвата за 50 млн евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 20:14
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
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Единоборства

Британский боксер укусил соперника

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Авто

Назван топ-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года

На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на территории России было продано более 230 тыс. новых транспортных средств бюджетных моделей.
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Интернет

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Космос

Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день

Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

США возвращаются к стратегии переброски военных времен холодной войны

Министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которую американцы отрабатывали во времена холодной войны.
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Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
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Политика

Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине

Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
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Во Владивостоке мужчины в костюмах бургера и моркови устроили драку

Во Владивостоке драка между промоутерами в костюмах бургера и морковки попала на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу "Экипажи ДПС" в социальной сети Инстаграм.
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В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
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Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
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