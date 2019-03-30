Происшествия
В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»РИА Новости 12:12
Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Спорт
Логинов и Гараничев пробегут масс-старт на чемпионате России
Обновлено в 16:58
Футбол
Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Транспорт
РЖД - Путину: Хотим офис круче, чем у «Газпрома»
25 марта стало известно, что генеральный прокурор Юрий Чайка направил письмо на имя президента России Владимира Путина с критикой РЖД и Росжелдора относительно удорожания Московского транспортного узла (МТУ) – одного из самых амбициозных проектов монополии.
Обновлено в 02:55
Общество
Facebook удалила посты Цукерберга
Посты основателя "Фейсбука" Марка Цукерберга были удалены из социальной сети, пишет The Associated Press.
Обновлено в 21:26
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 19:57
Происшествия
Подросткам грозит до 30 лет тюрьмы за угон танкера
Три подростка в возрасте 15, 16 и 19 лет предстали перед судом Мальты по обвинению в угоне танкера и принуждению экипажа изменить его курс.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне
Boeing 737 компании United Airlines совершил в пятницу экстренную посадку в Вашингтоне.
Обновлено в 18:50
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено в 22:05
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.
Обновлено в 05:58
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Футбол
СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро
Как сообщается, руководство каталонцев готово продать хорвата за 50 млн евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 20:14
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Саратове частично обрушился жилой дом
Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
Обновлено в 10:40
Единоборства
Британский боксер укусил соперника
Обновлено в 19:59
Авто
Назван топ-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года
На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на территории России было продано более 230 тыс. новых транспортных средств бюджетных моделей.
Обновлено в 08:54
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Космос
Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день
Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
США возвращаются к стратегии переброски военных времен холодной войны
Министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которую американцы отрабатывали во времена холодной войны.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Во Владивостоке мужчины в костюмах бургера и моркови устроили драку
Во Владивостоке драка между промоутерами в костюмах бургера и морковки попала на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу "Экипажи ДПС" в социальной сети Инстаграм.
Обновлено в 22:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено в 21:55