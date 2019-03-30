Происшествия

В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»РИА Новости 12:12

Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Возгорание произошло в СК «Олимпийский»

Москва 2412:19

В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

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Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован

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МЧС назвало возможную причину возгорания в Олимпийском

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Пожарные потушили возгорание в спортивном комплексе «Олимпийский»

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Спасатели нашли очаг возгорания в спорткомплексе «Олимпийский»

РЕН ТВ12:23
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Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
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Происшествия

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Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
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На украинские улицы вышел спецназ СБУ

В рамках режима на патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей территории Украины направлены бойцы Центра специальных операций по борьбе с терроризмом (группа «А») СБУ.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Гибель российского автогонщика попала на видео

На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. Видео появилось на YouTube-канале «360».
Обновлено в 12:46
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Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал результат встречи 21-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:1).
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Финансы

Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
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Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
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Общество

Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия

Старейший житель Великобритании Боб Уэйтон рассказал о секретах своего долголетия.
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Кузьменко вернулся в состав СКА на второй матч серии против ЦСКА

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40 тысяч палестинцев вышли на протесты на границе Газы и Израиля

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Глушаков приложил к уху воображаемый телефон после гола «Ахмату»

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков оригинальным способом отпраздновал гол в ворота «Ахмата» в концовке матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1). Хавбек отправил мяч в сетку ворот соперника на 93-й минуте встречи, после чего приложил к уху воображаемый телефон.
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Театры

В Саранске стартовал международный фестиваль русских драмтеатров

О каждой постановке гости фестиваля узнают заранее. Самых любопытных приглашают на «Посиделки на театре».
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Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39
Транспорт

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С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
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Происшествия

Виновник смертельного ДТП пришел в полицию по требованию Кадырова

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В программе для определения производительности смартфонов и другой мобильной техники был протестирован Meizu 16s.
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Политика

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В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
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«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства

«Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд.
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Транспорт

Автобусы в Крыму хотят пустить в объезд «Тавриды»

Рейсовые автобусы в Крыму предложили пустить по старой дороге Симферополь-Керчь, чтобы обеспечить безопасность движения.
Обновлено в 07:05
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