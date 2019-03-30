Происшествия
В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»РИА Новости 12:12
Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Экономика
В России отказались от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Спорт
Логинов выступал на чемпионате мира с травмой
Обновлено в 07:05
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
В Грузии простились с Нодаром Мгалоблишвили
В Грузии простились с народным артистом республики, актером кино и театра Нодаром Мгалоблишвили. Он умер 26 марта на 88-м году жизни.
Обновлено в 12:49
Футбол
Спаллетти объяснил, почему Икарди не сыграет с «Лацио»
Обновлено в 12:07
Политика
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»
Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Музыка
The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера
Обновлено в 11:47
Политика
На украинские улицы вышел спецназ СБУ
В рамках режима на патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей территории Украины направлены бойцы Центра специальных операций по борьбе с терроризмом (группа «А») СБУ.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Гибель российского автогонщика попала на видео
На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. Видео появилось на YouTube-канале «360».
Обновлено в 12:46
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Футбол
Хохлов призвал «Динамо» забыть о еврокубках
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал результат встречи 21-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:1).
Обновлено в 10:08
Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено в 09:09
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Общество
Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия
Старейший житель Великобритании Боб Уэйтон рассказал о секретах своего долголетия.
Обновлено в 08:38
Футбол
Глушаков приложил к уху воображаемый телефон после гола «Ахмату»
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков оригинальным способом отпраздновал гол в ворота «Ахмата» в концовке матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1). Хавбек отправил мяч в сетку ворот соперника на 93-й минуте встречи, после чего приложил к уху воображаемый телефон.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Шерегеше
Обновлено в 00:36
Театры
В Саранске стартовал международный фестиваль русских драмтеатров
О каждой постановке гости фестиваля узнают заранее. Самых любопытных приглашают на «Посиделки на театре».
Обновлено в 11:11
Спорт
Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Виновник смертельного ДТП пришел в полицию по требованию Кадырова
Водитель внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen, устроивший ДТП с двумя жертвами на Можайском шоссе Москвы, явился в полицию.
Обновлено вчера в 06:17
Гаджеты
Флагманский смартфон Meizu 16s протестировали в Geekbench
В программе для определения производительности смартфонов и другой мобильной техники был протестирован Meizu 16s.
Обновлено в 12:51
Политика
В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества
В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства
«Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 12:54
Транспорт
Автобусы в Крыму хотят пустить в объезд «Тавриды»
Рейсовые автобусы в Крыму предложили пустить по старой дороге Симферополь-Керчь, чтобы обеспечить безопасность движения.
Обновлено в 07:05