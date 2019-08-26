Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости». По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен первый номер сложности из пяти возможных.
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Пожарные полностью потушили огонь на крыше одного из зданий Рождественского женского монастыря в Москве

Эхо Москвы16:00

В центре Москвы загорелась кровля здания Богородице-Рождественского монастыря

Новая газета13:37

В Москве загорелось одно из зданий Рождественского монастыря

Интерфакс13:34

В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века

Дождь12:46

Пожар в Рождественском женском монастыре в центре Москвы полностью потушен

ТАСС14:54

Пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря ликвидирован

Агентство Москва14:32

Пожар в монастыре в центре Москвы удалось локализовать

РИА Новости13:12
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РИА Новости 13:49
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Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
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Интерфакс 08:40
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Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму.
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ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа

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CША пока не решили, кому передадут предназначавшиеся для Турции F-35

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Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.
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Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком.
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

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Авто

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Новый G80 представит философию дизайна Genesis нового поколения, которая была представлена на концепте Essentia, а также на концепт-каре GV80 SUV.
SpeedMe 13:25
Технологии

Установлены причины крепкого здоровья владельцев домашних животных

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Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

РИА Новости 08:05
Происшествия

Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым

Газета.Ru 16:52
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Глава района в Тверской области попал в ДТП

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Газета.Ru 17:14
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным

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Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
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Лавров: Контакты в нормандском формате зависят от украинской стороны

Проведение переговоров в нормандском формате станет возможным только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство, которое выработает собственную позицию в отношении Минских договоренностей.
Российская газета 06:52
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Медики Петрозаводска предупредили о скорой забастовке

Работники БСМП Станции скорой медицинской помощи уже предупредили администрацию учреждения о предстоящей забастовке заявлением, которое подписали 40 человек.
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