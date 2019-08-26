Происшествия
ВедомостиВ Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости». По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен первый номер сложности из пяти возможных.
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Космос
«Союз» с роботом «Федором» вновь попытаются пристыковать к МКС
Московский Комсомолец 18:36
Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
Автоновости дня 08:59
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Футбол
Хавбек «Реала» Хамес получил травму
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму.
Матч ТВ 11:09
Армия и оружие
ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа
Две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа удалось перехватить противоракетной обороне Израиля «Железный купол».
Телеканал 360° вчера в 16:40
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Наука
Имидазотетразины оказались способны бороться с бактериями туберкулеза
Команда российских химиков синтезировала ряд соединений на основе имидазотетразинов и проверила их воздействие на бактерии туберкулеза.
Индикатор 11:30
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.
РБК 19:07
Политика
Пушков оценил слова Порошенко о поднятии флага Украины над Донецком
Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком.
Газета.Ru 18:06
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Авто
Genesis G80 следующего поколения запечатлели на видео
Новый G80 представит философию дизайна Genesis нового поколения, которая была представлена на концепте Essentia, а также на концепт-каре GV80 SUV.
SpeedMe 13:25
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости 08:05
Происшествия
Глава района в Тверской области попал в ДТП
Московский Комсомолец 15:07
Шоу-бизнес
Яна Рудковская сравнила Диму Билана с голым торсом с Джонни Деппом
В своем микроблоге Яна поделилась фотографией с Димой, на которой она запечатлена с оголенными ногами, а Дима – с голым торсом.
Bimru.ru 09:24
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Космос
Полиция просит местных жителей покинуть дома на время тестирования SpaceX Starhopper
Даже если жители не захотят покидать местечко, полиция настаивает на том, чтобы они находились за пределами какого-либо здания или сооружения во время проведения теста во избежание травм из-за разбитых окон или возможных разрушений.
3DNews 15:19
Политика
Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:47
Футбол
Кирилл Панченко: «Лучше бы не оставляли ЦСКА без Лиги чемпионов»
Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко дал оценку прошлому сезону бело-голубых. Тогда москвичи заняли 12-е место.
Спорт-Экспресс 18:22
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
ТАСС вчера в 19:00
Армия и оружие
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.
Российская газета 07:39
Политика
Лавров: Контакты в нормандском формате зависят от украинской стороны
Проведение переговоров в нормандском формате станет возможным только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство, которое выработает собственную позицию в отношении Минских договоренностей.
Российская газета 06:52
Здоровье
Медики Петрозаводска предупредили о скорой забастовке
Работники БСМП Станции скорой медицинской помощи уже предупредили администрацию учреждения о предстоящей забастовке заявлением, которое подписали 40 человек.
9111.ru 08:10