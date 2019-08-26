Происшествия
ВедомостиВ Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости». По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен первый номер сложности из пяти возможных.
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Пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря ликвидирован
Агентство Москвавчера в 14:32
В центре Москвы загорелась кровля здания Богородице-Рождественского монастыря
Новая газетавчера в 13:37
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Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
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«Почта России» просит 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
"Почта России" создала концепцию развития "Центры притяжения" на 2020 — 2027 годы, на реализацию которой просит у властей страны 85 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.
ПРАЙМ вчера в 01:20
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
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Американские военные прокатились на российском танке Т-80
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Газета.Ru вчера в 08:40
Политика
Нешуточная власть
Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Рогозин: отказавшее на МКС оборудование произведено не в России
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Свободная Пресса вчера в 23:55
Здоровье
ФСИН хочет передать тюремную медицину в ведение Минздрава
В 2017 году в ведении ФСИН находились 664 медчасти, 157 фельдшерских и 56 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 144 больницы.
Vademecum вчера в 13:36
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
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Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Здоровье
Врачи Подмосковья составили рейтинг самых опасных детских развлечений
Минздрав Московской области озвучил самые травмоопасные детские развлечения, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:17
Общество
Уровень реки Амур превысил отметку опасного явления на 23 см
Известия вчера в 21:38
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия вчера в 10:32
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
Известия вчера в 13:56
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня во Владивостоке и в ряде районов Приморья, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 22:05
Футбол
«Рома» ведет переговоры о переходе игрока «Шахтера» Тайсона
Sport24.ru вчера в 10:44
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Транспорт
Дальний Восток может остаться без «плоских тарифов» Аэрофлота
Дальний Восток может остаться без "плоских тарифов".
MagadanMedia.ru вчера в 22:50
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости вчера в 16:41
Политика
В России решили судиться с Boeing
Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.
Lenta.ru вчера в 21:39
Политика
Оппозиция Абхазии имеет высокие шансы на победу
25 августа в Абхазии состоялись седьмые выборы президента, однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, в связи с чем в республике пройдет второй тур голосования, который назначен 8 сентября.
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Handelsblatt: санкции против «Северного потока - 2» грозят ущербом США
Возможные санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве "Северного потока - 2", могут нанести серьезный ущерб для США.
Газета.Ru вчера в 23:05
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
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Газета.Ru вчера в 21:45
Наука
Фейковые новости рождают фейковую память
Оказалось, что около половины прочитавших фейковые новости смогли хотя бы про одну из них «вспомнить», что они и прежде слышали что-то похожее, а многие даже украсили новостное враньё богатыми подробностями, о которых они опять же якобы узнали раньше.
Наука и жизнь 25 августа в 01:00
Происшествия
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало расследование инцидента, заявил в понедельник, 16 августа, представитель ведомства Витезслав Гезки.
Известия вчера в 17:29
Футбол
Селихов покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна
Metaratings 25 августа в 15:30
Политика
Глава МИД Японии не исключил участия России в G8
Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что возвращение к формату G8 нельзя исключать при выполнении некоторых условий, но на это может потребоваться время.
Московский Комсомолец вчера в 23:05
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20