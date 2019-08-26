Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри пожаре в Рождественском монастыре в Москве никто не пострадал

При пожаре в Рождественском женском монастыре в центре Москвы никто не пострадал, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков.
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Пожар в Рождественском женском монастыре в центре Москвы полностью потушен

ТАСС14:54

В центре Москвы загорелась кровля здания Богородице-Рождественского монастыря

Новая газета13:37

Видео с места пожара на территории храма в центре Москвы

РЕН ТВ12:27

В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века

Дождь12:46

В Москве загорелось одно из зданий Рождественского монастыря

Интерфакс13:34

Пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря ликвидирован

Агентство Москва14:32

Пожар в монастыре в центре Москвы удалось локализовать

РИА Новости13:12
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Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
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Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
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Футбол

Тиаго Силва хочет и дальше видеть Неймара в «ПСЖ»

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Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
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Меркель рассказала об отношении стран G7 к возвращению России

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что среди стран-участниц G7 есть те, кто выступает за возвращение России в организацию.
Московский Комсомолец 03:01
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

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Макрон анонсировал встречу в нормандском формате

Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Независимое телевидение Севастополя 13:41
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Политика

Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Общество

Минтруд предложил помочь части пенсионеров с отпуском за границей

Минтруд предложил законодательно закрепить право пенсионеров по старости и по инвалидности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на частичную компенсацию оплаты проезда к месту отдыха за рубежом.
Rambler News Service 11:32
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Гаджеты

Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS

В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.
Astera 12:49
Футбол

На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа

В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.
Спорт-Экспресс 16:12
Происшествия

Пять человек госпитализировали в результате ДТП под Красноярском

ТАСС 22:30
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин критически отнесся к избраннице 20-летнего сына Валерии

В недавнем интервью Иосиф Пригожин заявил о том, что негативно относится к Анне из-за того, что ради нее Арсений бросил учебу, отказался от занятий музыкой и ушел из родительского дома.
RuNews24.ru 22:31
Происшествия

Подпорная стена во Владивостоке обрушилась на припаркованные автомобили

На территории Дальхимпрома во Владивостоке обрушилась стена на два припаркованных автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Instagram "vlnews24".
PrimaMedia.ru 21:50
Общество

Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака

Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет, сообщает Associated Press. Причиной смерти модельера стал рак молочной железы.
Lenta.ru 18:25
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
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Общество

В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса

RT на русском 10:58
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Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц

Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.
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Китайский конкурент Waymo и Toyota будут совместно разрабатывать самоходные автомобили

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Общество

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран.
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Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
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Транспорт

«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.
PrimaMedia.ru 21:44
Технологии

Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Политика

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Космос

Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике

Ин-спейс.ру 11:00
Армия и оружие

В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Военное дело 04:29
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