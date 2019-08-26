При пожаре в Рождественском женском монастыре в центре Москвы никто не пострадал, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков.

При пожаре в Рождественском монастыре в Москве никто не пострадал

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