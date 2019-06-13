Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремльРоссийская газета 15:47
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля. Прибывшие пожарные приступили к тушению, сообщили ТАСС источники в экстренных службах города.
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Общество
Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики
Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала больных детей «кретинами».
Обновлено в 20:10
Политика
Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США
Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено в 16:32
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
США направили эсминец в Оманский залив
США отправили эсминец USS Mason в район Оманского залива, где накануне потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям.
Обновлено в 20:28
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Общество
В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента
В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
К Донецку подошли украинские военные
В ста метрах от Донецка, в поселке Марьинка, закрепились бойцы ВСУ.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Политика
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Политика
Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО «Лефортово»
Экс-начальник Следственного комитета по Волгоградской области, советник главы СК, Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он жалуется на свое здоровье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 17:48
Футбол
Клуб АПЛ собирается пригласить Рибери
Английский "Шеффилд Юнайтед", который новый сезон начнет в Премьер-Лиге, заинтересован в услугах 36-летнего вингера Франка Рибери.
Обновлено в 15:47
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Происшествия
В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка
В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС
Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Realme представила три бюджетных смартфона в России
Молодой китайский бренд Realme представил свои первые новинки в России. Речь идет трех новых смартфонов Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 17:01
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Конвертопланы V-22 вывели на «слоновью прогулку»
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии
Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Общество
Глава Мысков уволился после жёсткого разговора с губернатором
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с главой Мысков Дмитрием Ивановым после ЧП на разрезе «Кийзасский», чтобы обсудить возникшие экологические проблемы, сообщила пресс-служба областной администрации.
Обновлено в 12:37
Экономика
Россияне на 20% чаще стали обращаться за займами в МФО - исследование
Россияне в январе-мае текущего года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) – более 77 миллионов штук, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России
Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Футбол
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Обновлено в 13:22
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43