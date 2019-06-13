Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремльРоссийская газета вчера в 15:47
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля. Прибывшие пожарные приступили к тушению, сообщили ТАСС источники в экстренных службах города.
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Пожар в одном из зданий Измайловского кремля ликвидирован на площади 50 кв. м
Агентство Москвавчера в 16:32
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США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами
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Происшествия
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Кино
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Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
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Транспорт
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На границе Ростовской области и Украины стоит огромное количество танков.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено 12 июня в 13:32
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Авто
Mitsubishi выпустит конкурента пикапа Ford Ranger Raptor
Предполагается, что японский пикап сможет составить конкуренцию американской актуальной модели Ford Ranger Raptor.
Обновлено в 02:42
Общество
Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах «жестью»
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Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
Экономика
Кудрин: Система ИПК приблизит пенсии к уровню развитых стран
Программа индивидуального пенсионного капитала (ИПК), над которой работают ЦБ и Минфин, даст возможность сделать пенсии жителей страны приближенными к европейским.
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Кассационный суд Италии приговорил актрису Орнеллу Мути к шести месяцам заключения и штрафу в 30 тыс. евро.
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Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
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Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством
Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
Обновлено в 02:37
Баскетбол
Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА
Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
Обновлено в 00:06
Общество
Назначен замглавы администрации Саратова по строительству
Сегодня, 14 июня, в должность заместителя главы администрации Саратова по строительству вступила Ирина Солошенко.
Обновлено в 01:16
Футбол
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Клубы российской премьер-лиги выступили против проекта реформирования еврокубков, предлагаемого Ассоциацией европейских клубов (ECA), сообщает официальный сайт РПЛ.
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У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
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Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
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