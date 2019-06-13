Происшествия
В Москве горит Измайловский кремльВести.Ru вчера в 15:57
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля. Пожар начался на первом этаже строения 73Ж, но затем огонь распространился на второй этаж здания. На место происшествия прибыли пожарные, сообщает ТАСС.
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Пожар в одном из зданий Измайловского кремля ликвидирован на площади 50 кв. м
Агентство Москвавчера в 16:32
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