Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремльРоссийская газета вчера в 15:47
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля. Прибывшие пожарные приступили к тушению, сообщили ТАСС источники в экстренных службах города.
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Пожар в одном из зданий Измайловского кремля ликвидирован на площади 50 кв. м
Агентство Москвавчера в 16:32
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Культура
«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 07:49
Наука
Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными
Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Власти Карелии хотят изменить охранный статус урочища Сандармох
Обновлено вчера в 11:12
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Известную актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Как сообщает Рен.тв, суд приговорил Мути к полугоду тюремного заключения и выплате штрафа.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации
Роскомнадзор начал анализ контента в приложении TikTok на наличие запрещенной информации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено вчера в 20:49
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Общество
Гурулев заявил, что многие ЧС в Забайкалье можно было предотвратить
Многие чрезвычайные ситуации, которые, по словам и.о. зампреда председателя правительства края Андрея Гурулева, «постоянно случаются» в регионе, можно было бы предотвратить.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Общество
В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя
По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение
Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено вчера в 19:20
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Гаджеты
Игровую консоль Smach Z показали на E3
Карманную консоль Smach Z на базе Windows 10 привезли на E3.
Обновлено вчера в 07:12
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Правительство Забайкалья сорвало сроки строительства сгоревших чабанских стоянок
Правительство Забайкальского края сорвало сроки начала строительства сгоревших во время апрельских степных пожаров чабанских стоянок, а также до сих пор не выплатило компенсации пострадавшим производителям сельхозтоваров; о том, что сроки сдвигаются, сообщил 14 июня во время заседания КЧС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Бочкарёв.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Порошенко заявил о готовности помочь Зеленскому с зарубежными визитами
Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил о том, что он готов помочь новому главе государства Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Юрий Дюпин: «Мечтал оказаться в „Рубине“»
Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В Кузбассе в железнодорожной колее нашли маленькую девочку
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Медведев раскритиковал «Роскосмос»
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций
Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Обновлено вчера в 14:23