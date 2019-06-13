Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремльРоссийская газета вчера в 15:47

На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля. Прибывшие пожарные приступили к тушению, сообщили ТАСС источники в экстренных службах города.
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В Москве загорелось одно из зданий комплекса Измайловского кремля

РИА Новостивчера в 16:06

Пожар на рынке «Вернисаж» в Измайловском кремле полностью потушен

Интерфаксвчера в 17:01

Названа причина пожара в Измайловском кремле

Москва 24вчера в 16:51

Пожар в одном из зданий Измайловского кремля ликвидирован на площади 50 кв. м

Агентство Москвавчера в 16:32

Спасатели ликвидировали пожар на территории Измайловского кремля в Москве

ТАССвчера в 16:25

Названа причина пожара в Измайловском кремле

Вечерняя Москвавчера в 17:11

В Москве загорелся Измайловский кремль

Коммерсантъвчера в 15:51
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Культура

«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 07:49
Наука

Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными

Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Власти Карелии хотят изменить охранный статус урочища Сандармох

Обновлено вчера в 11:12
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА

"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Известную актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку

Как сообщает Рен.тв, суд приговорил Мути к полугоду тюремного заключения и выплате штрафа.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации

Роскомнадзор начал анализ контента в приложении TikTok на наличие запрещенной информации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено вчера в 20:49
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Общество

Гурулев заявил, что многие ЧС в Забайкалье можно было предотвратить

Многие чрезвычайные ситуации, которые, по словам и.о. зампреда председателя правительства края Андрея Гурулева, «постоянно случаются» в регионе, можно было бы предотвратить.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

В Забайкалье задержали сторонника ИГ

Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Транспорт

СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах

В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Общество

В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя

По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено вчера в 03:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение

Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено вчера в 19:20
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Гаджеты

Игровую консоль Smach Z показали на E3

Карманную консоль Smach Z на базе Windows 10 привезли на E3.
Обновлено вчера в 07:12
Культура

Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Правительство Забайкалья сорвало сроки строительства сгоревших чабанских стоянок

Правительство Забайкальского края сорвало сроки начала строительства сгоревших во время апрельских степных пожаров чабанских стоянок, а также до сих пор не выплатило компенсации пострадавшим производителям сельхозтоваров; о том, что сроки сдвигаются, сообщил 14 июня во время заседания КЧС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Бочкарёв.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Порошенко заявил о готовности помочь Зеленскому с зарубежными визитами

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил о том, что он готов помочь новому главе государства Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Юрий Дюпин: «Мечтал оказаться в „Рубине“»

Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

В Кузбассе в железнодорожной колее нашли маленькую девочку

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 09:29
Экономика

В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций

Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Обновлено вчера в 14:23
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