Синоптик добавил, что каждый день в столице будут идти дожди разной интенсивности, а к выходным в Москву придут ливни с грозами. Тишковец также рассказал РИА Новости, что воскресенье, возможно, будет самым прохладным 4 августа в Москве за последние более чем 70 лет.

с чего всё началось

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов. Днем ситуация не сильно изменится — ожидается +13 и кратковременные дожди.

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

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