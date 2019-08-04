Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августаВести Подмосковья вчера в 07:24
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов. Днем ситуация не сильно изменится — ожидается +13 и кратковременные дожди.
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с чего всё началось
Синоптик добавил, что каждый день в столице будут идти дожди разной интенсивности, а к выходным в Москву придут ливни с грозами. Тишковец также рассказал РИА Новости, что воскресенье, возможно, будет самым прохладным 4 августа в Москве за последние более чем 70 лет.РИА Новостивчера в 08:05
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Евгений Тишковец назвал дни августа, которые станут самыми холодными за 70 лет
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