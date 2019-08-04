Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августаВести Подмосковья вчера в 07:24

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов. Днем ситуация не сильно изменится — ожидается +13 и кратковременные дожди.
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с чего всё началось

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Синоптик добавил, что каждый день в столице будут идти дожди разной интенсивности, а к выходным в Москву придут ливни с грозами. Тишковец также рассказал РИА Новости, что воскресенье, возможно, будет самым прохладным 4 августа в Москве за последние более чем 70 лет.
РИА Новостивчера в 08:05

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В Москву вернется лето

Мослентавчера в 03:54

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

РИА Новостивчера в 08:05

Синоптики сообщили о рекордных холодах и сроках возвращения лета в Москву

РБКвчера в 06:50

Евгений Тишковец назвал дни августа, которые станут самыми холодными за 70 лет

Вечерняя Москвавчера в 05:12

Синоптики рассказали, когда ожидать потепления в Москве

RT на русскомвчера в 09:37

Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло

Москва 24вчера в 03:54

Это воскресенье может стать самым холодным четвертым августа в Москве более чем за семьдесят лет

Эхо Москвывчера в 03:32
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Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Политика

Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Обновлено в 00:37
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек

Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

В сообщении «Чертаново» уточняется, что Березина в составе клуба неоднократно побеждала на чемпионатах России, играла в финале Кубка страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.
Обновлено в 01:18
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования

Как составляется рейтинг CWUR оценивает университеты по семи показателям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.
Обновлено в 00:49
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

Хавбек «Зенита» Нобоа перейдет в «Сочи»

Полузащитник петербургского "Зенита" Кристиан Нобоа станет игроком "Сочи", сообщает Metaratings.ru.
Обновлено вчера в 23:00
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 05:47
Общество

В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб

С октября по декабрь было зарегистрировано 208,5 тыс. актов о заключении брака, наименее популярный сезон среди молодожёнов — период с января по март (158,7 тыс. браков).
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

На Кубани эвакуированы два детских лагеря

Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Общество

В МЧС сообщили о надвигающемся на Приморье шторме «Франциско»

«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более», — указывается в заявлении.
Обновлено в 01:12
Общество

Роспотребнадзор назвал объем партий минералки с нарушениями

Роспотребнадзор с 2017 года выявил нарушения обязательных требований в 135 партиях минеральной воды, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:24
Футбол

Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»

Обновлено вчера в 17:24
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Музыка

50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве

50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве Накануне Дженнифер Лопес дала концерт в Москве.
Обновлено в 02:15
Гаджеты

ZTE начала продажи первых 5G-смартфонов

Китайская корпорация ZTE начала продажу первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G — Axon 10 Pro.
Обновлено в 01:46
Политика

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Оппозиционные политики, выдвинувшиеся в Мосгордуму и получившие отказ в регистрации не преследовали цели по сбору подписей и по избранию в городское заксобрание, соцопросы им отводили не больше 1% голосов, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов "Российской газете".
Обновлено в 02:16
Баскетбол

Мозгов раскрыл детали контракта с «Химками»

Центровой БК «Химки» Тимофей Мозгов рассказал о деталях своего контракта с подмосковным клубом.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В Кемерово полиция разыскивает пропавшего грибника и двух его сыновей

Обновлено в 01:55
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
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