Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов. Днем ситуация не сильно изменится — ожидается +13 и кратковременные дожди.

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Происшествия Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.

Футбол Тиль: В «Спартаке» меня видят на позиции десятого номера Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.

Экономика Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.

Политика Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.

Происшествия Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.

Экономика Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян Месячную заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.

Экономика Россия резко снизила поставки угля на Украину В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.

Футбол «Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".

Интернет Amazon разрешил отключить прослушку голосовых записей Владельцы "умных" устройств, работающих на основе голосового ассистента Amazon Alexa, теперь могут отказаться от участия в программе, в рамках которой "Амазон" прослушивает голосовые записи пользователей для улучшения качества своих сервисов.

Общество Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

Политика В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.

Экономика Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году "Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политика Иран планирует выйти из ядерной сделки Стоит отметить, что в субботу, 3 августа, глава МИД заявлял о том, что Иран планирует предпринять дополнительные меры в отношении ядерной сделки.

Технологии «Первый бит» займется внедрением системы «Агроаналитика-IoT» «Первый бит» объявил о начале сотрудничества с компанией SmartAgro — разработчиком системы управления сельхозпредприятием «Агроаналитика-IoT».

Политика Захарова отреагировала на слова Помпео о принадлежности Крыма Ранее госсекретарь США заявил, что полуостров должен вернуться в состав Украины Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео не уважает желание крымчан.

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.

Политика Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Политика Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».

Происшествия Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

Здоровье Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.