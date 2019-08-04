Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августаВести Подмосковья вчера в 07:24

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов. Днем ситуация не сильно изменится — ожидается +13 и кратковременные дожди.
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Температура воздуха в Москве вернется к климатической норме в середине следующей недели

Коммерсантъвчера в 07:17

Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды

Газета.Ruвчера в 09:53

Синоптики рассказали, когда ожидать потепления в Москве

RT на русскомвчера в 09:37

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

РИА Новостивчера в 08:05

Что известно о возвращении лета в Москву

Вести Подмосковья00:11

В Москву «идёт» атлантическое тепло

Аргументы неделивчера в 08:00

Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло

Москва 24вчера в 03:54
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Происшествия

Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Футбол

Тиль: В «Спартаке» меня видят на позиции десятого номера

Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.
Обновлено в 05:38
Экономика

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Обновлено вчера в 15:51
Футбол

Аренда «Ростов Арены» обходится «Чайке» в 4-5 миллионов рублей. Клуб готовит стадион в селе

«Чайка», дебютант ФНЛ, намерена лицензировать свой стадион в селе Песчанокопское, где проводила игры в ПФЛ.
Обновлено в 04:58
Политика

Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России

Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Месячную заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Обновлено в 05:29
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Футбол

«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено вчера в 17:00
Интернет

Amazon разрешил отключить прослушку голосовых записей

Владельцы "умных" устройств, работающих на основе голосового ассистента Amazon Alexa, теперь могут отказаться от участия в программе, в рамках которой "Амазон" прослушивает голосовые записи пользователей для улучшения качества своих сервисов.
Обновлено в 04:31
Общество

Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Футбол

Михаил Боярский назвал матч «Спартак»-«Динамо» пародией на футбол

Обновлено в 05:20
Политика

В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса

Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Экономика

Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году

"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Обновлено в 05:40
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Кузбассе нашли пропавшего грибника и его сыновей живыми

Обновлено в 04:37
Спорт

Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020

Обновлено в 05:37
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Политика

Иран планирует выйти из ядерной сделки

Стоит отметить, что в субботу, 3 августа, глава МИД заявлял о том, что Иран планирует предпринять дополнительные меры в отношении ядерной сделки.
Обновлено в 04:29
Технологии

«Первый бит» займется внедрением системы «Агроаналитика-IoT»

«Первый бит» объявил о начале сотрудничества с компанией SmartAgro — разработчиком системы управления сельхозпредприятием «Агроаналитика-IoT».
Обновлено в 04:47
Политика

Захарова отреагировала на слова Помпео о принадлежности Крыма

Ранее госсекретарь США заявил, что полуостров должен вернуться в состав Украины Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео не уважает желание крымчан.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Путешествия

Крым к началу августа посетили более четырех миллионов туристов

Обновлено в 05:34
Политика

Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты

Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 02:30
Политика

Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35

Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено 03 августа в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
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