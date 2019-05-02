В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давлениеРоссийская газета 02:22

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба. Таким образом, побит рекорд, установленный в этот день 1983 году, когда атмосферное давление показало 737 мм ртутного столба.

Общество Автор «Сталингулага» впервые дал интервью Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.

Происшествия Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.

Происшествия Киев не хочет расследовать трагедию в Одессе, считают в ООН Глава мониторинговой миссия ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование трагических событий в Одессе со стороны украинских властей является "неэффективным".

Политика Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".

Футбол Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.

Общество Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.

Футбол «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.

Политика США назвали российский газ дешевым и ненадежным Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».

Шоу-бизнес Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.

Происшествия Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.

Происшествия Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России» Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.

Общество Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.

Здоровье Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Происшествия В Сухуме загорелась русская школа Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.

Политика Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на 30 мая, передает ТАСС.

Политика Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины 27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».

Происшествия Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.

Армия и оружие Мадуро призвал военных отражать попытки государственного переворота Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал армию страны отражать все попытки государственного переворота.

Экономика Продажи Coca-Cola HBC в I квартале выросли на 3,5% Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в первом квартале 2019 года вырос на 3,5% в годовом выражении — до 469,2 миллиона кейсов (2,664 миллиарда литров), говорится в сообщении компании.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.