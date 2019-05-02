Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давлениеРоссийская газета 02:22

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба. Таким образом, побит рекорд, установленный в этот день 1983 году, когда атмосферное давление показало 737 мм ртутного столба.
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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 36‑летней давности

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2 мая в Москве кратковременные дожди и ветер

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Москва 24вчера в 21:38

Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд 36-летней давности для 2 мая

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Некоторые украинцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отдельные категории украинцев теперь смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
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Общество

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Общество

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Политика

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Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено в 08:47
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
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Происшествия

В Кировской области загорелись пять домов

В деревне Кульма Кировской области загорелись пять частных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:04
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Здоровье

Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники

Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
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Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
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Происшествия

Взгляд изнутри: как спасся пострадавший при пожаре в Доме профсоюзов

Один из пострадавших в пожаре Юрий Диденко рассказал, что происходило внутри Дома профсоюзов в тот день.
Обновлено в 05:43
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Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
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В Махачкале загорелся оружейный магазин

В оружейном магазине «Арбалет» в Махачкале произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:59
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За период с января по март нынешнего года в России было реализовано 160,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.
Обновлено в 05:00
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Специалисты рассказали, как подготовить автомобиль к дальней поездке

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Финансы

Банк Англии сохранил базовую ставку

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Обновлено в 07:06
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Кикабидзе обратился к Зеленскому

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В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

В сети появились восемь фотографий из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", на которых, согласно New York Post, показаны "ключевые моменты" эпизода.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна» поручил создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных индустриальных центрах.
Обновлено в 04:45
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