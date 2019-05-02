Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давлениеРоссийская газета 02:22
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба. Таким образом, побит рекорд, установленный в этот день 1983 году, когда атмосферное давление показало 737 мм ртутного столба.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд 36-летней давности для 2 мая
Агентство Москва00:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Обновлено в 02:32
Общество
В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой
Утечку горчичного газа (иприта) из найденных бомб времен Первой мировой войны обнаружили в водах Северного моря.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Три дорогие иномарки сгорели ночью в Невском районе
В ночь на 2 мая неизвестные подожгли автомобиль у дома № 15, корпус 1, на улице Коллонтай в Невского районе.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана
Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Курс евро впервые с апреля текущего года превысил отметку в 73 рубля.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Джуд Лоу женился во второй раз
Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.
Обновлено в 05:07
Технологии
В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS
В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования».
Обновлено в 03:29
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
США впервые применили в бою новейшие истребители F-35A
ВВС США впервые применили в бою новейшие истребители F-35A. Сообщение об этом появилось на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Политика
Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США
Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили, которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Правительство Испании считает ошибкой признание Гуайдо
Власти Испании осознали, что признание лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой республики было ошибкой, заявил лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе
«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Политика
Михаила Бабича отстранят от должности посла России в Белоруссии
В Госдуме сообщили, что окончательная кандидатура на пост посла России в Белоруссии будет определена 13 мая.
Обновлено 30 апреля в 14:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Русская школа имени Пушкина загорелась в Сухуме
В русской школе № 2 имени А.С. Пушкина в Сухуме произошел пожар. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии 2 мая.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в Сирии.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Названы города России с самыми несчастными жителями
Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов, в которых жители меньше всего довольны своей жизнью.
Обновлено в 05:52
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
Политика
Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки
Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51