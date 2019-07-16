Недвижимость

В Москве зафиксировано прекращение роста количества ипотечных сделокРБК 02:52

Низкие темпы роста числа ипотечных сделок с жильем в Москве в июне происходили на фоне таких же показателей и по сделкам с жильем на вторичном рынке. В июне в столице зафиксировано отсутствие месячного роста количества переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) вторичного жилья.
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