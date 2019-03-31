Общество
В Москве зафиксировали нашествие диких лисRT на русском вчера в 15:22
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.
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с чего всё началось
В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.Говорит Москвавчера в 07:48
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Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Культура
В Казани определили пять делегатов V Всемирного курултая башкир
Сегодня в Казани состоялось заседание курултая башкир Татарстана, посвященное 100-летию образования Республики Башкортостан и предстоящему V Всемирному курултаю башкир.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
«Ювентус» - первый клуб, обеспечивший место в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20
"Ювентус" стал первым клубом, обеспечившим себе место в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветской России.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Кличко проголосовал на велосипеде
Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:35
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов
«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 19:06
Автоспорт
Квят умолчал о деталях срыва решающей попытки в квалификации
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят не раскрыл детали причин, по которым сорвалась его вторая попытка во втором сегменте квалификации Гран-при Бахрейна "Формулы-1", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Экономика
Денежные машины. Почему «волки с Уолл-стрит» стали вымирающим видом
Инвестиционный бизнес захватывают торговые роботы: все больше биржевых сделок заключают компьютерные программы без участия человека, а главными на Уолл-стрит становятся математики и программисты.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье
В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Общество
1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено вчера в 01:28
Политика
На замену «Морскому бою» придумают новую настольную игру в России
Новую настольную игру, которая могла бы стать такой же популярной, как «Морской бой», приняли решение разработать участники прошедшего в Москве круглого стола, посвященного 20-летию Морской всероссийской конференции.
Обновлено в 02:11
Авто
Названо 5 основных причин, почему автомобиль не заводится
Эксперты составили список самых частых проблем с запуском автомобильного двигателя и назвали 5 основных причин, не позволяющих завести машину.
Обновлено в 00:51
Хоккей
Малкин надеется встретиться в финале Кубка Стэнли с игроком, который нанес ему травму
Надеюсь встретиться с ним в финале Кубка Стэнли, — сказал Малкин.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Космос
Магнитное поле Солнца в 10 раз сильнее, чем считалось ранее
Обновлено вчера в 09:51
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Хоккей
Александр Гуськов – о втором матче «Авангарда» и «Салавата Юлаева»: «Удалений будет значительно больше»
Хоккейный эксперт Александр Гуськов поделился своими ожиданиями от второй встречи «Авангарда» и «Салавата Юлаева».
Обновлено в 02:36
Здоровье
Ученые назвали возраст, в котором наступает старость
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Авто
Kia представила новый компактный кроссовер
Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено 28 марта в 05:07
Политика
В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии
Масштабное отключение электроэнергии вновь произошло в Боливарианской Республике. Жители 21 региона Венесуэлы остались без электричества.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами
Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.
Обновлено в 01:47