Общество

В Москве зафиксировали нашествие диких лисRT на русском вчера в 15:22

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.
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с чего всё началось

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.
Говорит Москвавчера в 07:48

Подробнее о событии

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Газета.Ruвчера в 08:26

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

Известиявчера в 09:09

«Нашествие» диких лис зафиксировали в Москве

News.ruвчера в 08:46

Москву атаковали дикие лисы

НТВвчера в 08:32

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Вечерняя Москвавчера в 15:33

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

РЕН ТВвчера в 08:10

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

Говорит Москвавчера в 07:48
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Политика

Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Культура

В Казани определили пять делегатов V Всемирного курултая башкир

Сегодня в Казани состоялось заседание курултая башкир Татарстана, посвященное 100-летию образования Республики Башкортостан и предстоящему V Всемирному курултаю башкир.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол

«Ювентус» - первый клуб, обеспечивший место в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20

"Ювентус" стал первым клубом, обеспечившим себе место в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветской России.
Обновлено вчера в 11:26
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Кличко проголосовал на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:35
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов

«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 19:06
Автоспорт

Квят умолчал о деталях срыва решающей попытки в квалификации

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят не раскрыл детали причин, по которым сорвалась его вторая попытка во втором сегменте квалификации Гран-при Бахрейна "Формулы-1", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Экономика

Денежные машины. Почему «волки с Уолл-стрит» стали вымирающим видом

Инвестиционный бизнес захватывают торговые роботы: все больше биржевых сделок заключают компьютерные программы без участия человека, а главными на Уолл-стрит становятся математики и программисты.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье

В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Общество

1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено вчера в 01:28
Политика

На замену «Морскому бою» придумают новую настольную игру в России

Новую настольную игру, которая могла бы стать такой же популярной, как «Морской бой», приняли решение разработать участники прошедшего в Москве круглого стола, посвященного 20-летию Морской всероссийской конференции.
Обновлено в 02:11
Авто

Названо 5 основных причин, почему автомобиль не заводится

Эксперты составили список самых частых проблем с запуском автомобильного двигателя и назвали 5 основных причин, не позволяющих завести машину.
Обновлено в 00:51
Хоккей

Малкин надеется встретиться в финале Кубка Стэнли с игроком, который нанес ему травму

Надеюсь встретиться с ним в финале Кубка Стэнли, — сказал Малкин.
Обновлено в 02:49
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Космос

Магнитное поле Солнца в 10 раз сильнее, чем считалось ранее

Обновлено вчера в 09:51
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Хоккей

Александр Гуськов – о втором матче «Авангарда» и «Салавата Юлаева»: «Удалений будет значительно больше»

Хоккейный эксперт Александр Гуськов поделился своими ожиданиями от второй встречи «Авангарда» и «Салавата Юлаева».
Обновлено в 02:36
Здоровье

Ученые назвали возраст, в котором наступает старость

Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Авто

Kia представила новый компактный кроссовер

Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено 28 марта в 05:07
Политика

В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии

Масштабное отключение электроэнергии вновь произошло в Боливарианской Республике. Жители 21 региона Венесуэлы остались без электричества.
Обновлено вчера в 04:53
Политика

Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами

Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.
Обновлено в 01:47
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