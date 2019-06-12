Происшествия

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного маршаКоммерсантъ 16:42

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова». Заявленное организаторами главное требование было выполнено еще накануне мероприятия, но несколько тысяч человек все же вышли на несогласованный марш.
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В Москве пройдет марш в поддержку Ивана Голунова

УралПолит.Ru10 июня в 04:35

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша

Коммерсантъ16:42

«У власти не было выбора»: Никита Кукушкин об отличиях дела Голунова от дела Серебренникова

Дождь12:54

От Чистых прудов до автозака: как прошел марш протеста в Москве. Фоторепортаж

Forbes07:41

В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова

Ведомости05:03

В Москве продолжаются задержания на несогласованном шествии, среди них оказался замгендиректора «Transparency» Шуманов

Эхо Москвы07:40

Квест с полицией. В День России граждане пытались выразить протест произволу силовиков. Их делили на группы и задерживали

Новая газета15:01
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Футбол

Рохо прервал отдых в Доминикане из-за загадочных смертей туристов

29-летнего аргентнца смутили новости о том, что за последние два месяца в районе Пунта-Кана случились четыре загадочные смерти американских туристов.
Обновлено в 14:20
Футбол

Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в Москве

"За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек", - сообщили в ведомстве, добавив, что задержанных вывозят в территориальные подразделения полиции для разбирательства.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Обновлено вчера в 18:17
Политика

Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричества

"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия

Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково

Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

НАТО поддержал увеличение военного присутствия США в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в твиттере прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше.
Обновлено в 17:08
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Наука

Дельфины находят друзей благодаря общим интересам так же, как и люди

Обновлено в 13:25
Экономика

Тарифы на мусор снова могут возрасти в России

В России вновь могут возрасти тарифы на мусор.
Обновлено в 17:24
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М

«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 11:36
Здоровье

Самописец в помощь

Если нововведение принесет эффект, самописцы внедрят во всех поликлиниках региона.
Обновлено в 16:19
Экономика

Кабмин обсудит создание условий для развития авиапарка гражданских самолетов в РФ

"Реализация законопроекта позволит создать дополнительные условия, способствующие редомициляции (смене юрисдикции) компаний в специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края и будет способствовать созданию условий для развития авиапарка гражданских воздушных судов в России", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:20
Политика

В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество

Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками

В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Обновлено в 10:27
Политика

Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Политика

Соболь улетела в Германию, чтобы не участвовать в митингах оппозиции

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь решила не выходить на несанкционированный митинг вместе со своими сторонниками и, проигнорировав празднование Дня России, улетела в немецкий город Бонн.
Обновлено в 14:26
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Армия и оружие

Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа, что означает запрет на рыболовство у побережья.
Обновлено в 16:34
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено вчера в 17:09
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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