Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в МосквеГазета.Ru 07:23

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
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В Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ

Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.
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