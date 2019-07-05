Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в МосквеГазета.Ru 07:23
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
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Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.РБК06:43
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