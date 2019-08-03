Происшествия

МВД сообщило о 30 задержанных на несогласованной акции в МосквеВедомости 08:21

К 14.30 мск на несогласованной акции в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 30 человек, сообщил столичный главк МВД.
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К 14.30 мск на несогласованной акции в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 30 человек, сообщил
 столичный главк МВД.
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