Происшествия
Российская газетаСбившего ребенка водителя Porsche Cayenne поймали в Москве
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, сбившего ребенка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП. Авария произошла на Коломенской улице.
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РЕН ТВ публикует момент ДТП, где Porsche в Москве сбил двух детей и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на улице Коломенская.РЕН ТВ15:05
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Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
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РИА Новости 13:25
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Huawei объявила дату презентаций своих Mate 30 и Mate 30 Pro
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Политика
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Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США
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Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
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Политика
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Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
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Технологии
Почему не стоит использовать йод?
Отвечает профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко: – Спиртовой раствор йода действительно нежелательно применять, поскольку он даёт много побочных реакций (химический ожог кожи и слизистых, аллергические реакции, заболевания щитовидной железы).
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ФедералПресс 03:00
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Арсенал — Тоттенхэм 2:2
«Арсенал» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии. Дерби Северного Лондона завершилось вничью со счётом 2:2.
Metaratings 13:23
Политика
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Lenta.ru вчера в 07:46
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Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
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Происшествия
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На Эльбрусе ищут пропавшего альпиниста из Череповца
Спасатели ищут альпиниста из Череповца на Эльбрусе, который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время со склона, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
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Соперник «Краснодара» по ЛЕ сыграл вничью с «Фенербахче»
«Фенербахче» и «Трабзонспор» не смогли выявить победителя в третьем туре чемпионата Турции.
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Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12