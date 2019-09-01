РЕН ТВ публикует момент ДТП, где Porsche в Москве сбил двух детей и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на улице Коломенская.

с чего всё началось

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, сбившего ребенка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП. Авария произошла на Коломенской улице.

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