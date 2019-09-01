Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСбившего ребенка водителя Porsche Cayenne поймали в Москве

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, сбившего ребенка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП. Авария произошла на Коломенской улице.
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с чего всё началось

Момент ДТП с Porsche, сбившим двух детей в Москве, попал на видео

РЕН ТВ публикует момент ДТП, где Porsche в Москве сбил двух детей и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на улице Коломенская.
РЕН ТВ15:05

Подробнее о событии

В Москве задержан водитель Porsche Cayenne, который сбил ребенка

ТАСС16:52

Сбившего ребенка водителя Porsche задержали в Москве

Москва 2417:55

ГИБДД: Задержан сбивший ребенка на юге Москвы и скрывшийся с места ДТП водитель Porsche Cayenne

Агентство Москва17:38

Задержан сбивший рёбенка на юге Москвы водитель Porsche Cayenne

Говорит Москва16:59

Полиция задержала водителя иномарки, сбившего детей в столице

Вечерняя Москва18:36

Водитель на Porsche сбил ребенка в московском дворе

РИАМО14:10

Видео с места ДТП в Москве, где Porsche сбил двух детей

РЕН ТВ14:52
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Скончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
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Арсенал — Тоттенхэм 2:2

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«Фенербахче» и «Трабзонспор» не смогли выявить победителя в третьем туре чемпионата Турции.
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Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси

Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
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