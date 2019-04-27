Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел КлимецИзвестия 02:38
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве. По словам источника в силовых структурах, мужчину подозревают в даче взятки в особо крупном размере.
Читать в источнике
Оценить234
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Музыка
Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Экономика
Медведев предложил привлекать бизнес к переподготовке педагогов
По словам Дмитрия Медведева, предприятия реального сектора экономики должны вовлекаться в подготовку, переподготовку и повышение квалификации школьных учителей и педагогов колледжей, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Культура
Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе
На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Политика
Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Общество
МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде
По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Политика
В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400
Обновлено в 08:18
Авто
Сколько машина может проехать без бензина
Современные автомобили имеют функцию предоставления достоверных данных о количестве топлива и о том, на сколько его может хватить при выбранном режиме езды.
Обновлено в 05:45
Экономика
Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте
Вопросы дальнейшего углубления и расширения транспортно-логистического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20
Футбол
Погба согласовал условия контракта с «Реалом»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Политика
Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:34
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Дочь Началовой дала интервью Малахову
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина дала интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
Обновлено в 08:22
Политика
Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины
Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Петергофе ограбили пенсионерку на 1,2 млн рублей
Сумму причинённого ущерба 60-летняя женщина оценила в 1,2 млн рублей. Кроме того, как отмечает телеканал, ограбление попало на видеокамеру.
Обновлено в 08:23
Политика
Песков пошутил про сон и рабочий график Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном рабочем графике главы государства.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Появилось видео первой репетиции парада Победы в Петербурге
Более 4,5 тыс. военнослужащих приняли участие в первой репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
Обновлено в 06:33
Происшествия
Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье
Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
Обновлено в 07:30