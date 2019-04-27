Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел КлимецИзвестия 02:38

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве. По словам источника в силовых структурах, мужчину подозревают в даче взятки в особо крупном размере.
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В Москве задержали украинского бизнесмена Павла Климца

Эхо Москвы03:00

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

РБКвчера в 20:32

Украинский миллионер Павел Климец задержан в Москве за взятку

Коммерсантъ03:08

«Коммерсантъ» узнал об аресте в Москве украинского мультимиллионера

RT на русском00:20

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Lenta.ruвчера в 22:45

Украинский мультимиллионер арестован в Москве

Газета.Ruвчера в 22:02

В Москве арестовали украинского миллионера Павла Климца, пишут СМИ

РИА Новости02:37
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Музыка

Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал

Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшими

Обновлено в 08:00
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Экономика

Медведев предложил привлекать бизнес к переподготовке педагогов

По словам Дмитрия Медведева, предприятия реального сектора экономики должны вовлекаться в подготовку, переподготовку и повышение квалификации школьных учителей и педагогов колледжей, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Культура

Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе

На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Политика

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Общество

МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде

По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Политика

В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400

Обновлено в 08:18
Авто

Сколько машина может проехать без бензина

Современные автомобили имеют функцию предоставления достоверных данных о количестве топлива и о том, на сколько его может хватить при выбранном режиме езды.
Обновлено в 05:45
Экономика

Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте

Вопросы дальнейшего углубления и расширения транспортно-логистического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Футбол

Погба согласовал условия контракта с «Реалом»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:34
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Дочь Началовой дала интервью Малахову

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина дала интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
Обновлено в 08:22
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Футбол

«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо

При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Петергофе ограбили пенсионерку на 1,2 млн рублей

Сумму причинённого ущерба 60-летняя женщина оценила в 1,2 млн рублей. Кроме того, как отмечает телеканал, ограбление попало на видеокамеру.
Обновлено в 08:23
Политика

Песков пошутил про сон и рабочий график Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном рабочем графике главы государства.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Появилось видео первой репетиции парада Победы в Петербурге

Более 4,5 тыс. военнослужащих приняли участие в первой репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Обновлено в 06:33
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Происшествия

Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье

Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
Обновлено в 07:30
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