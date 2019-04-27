Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел КлимецИзвестия 02:38
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве. По словам источника в силовых структурах, мужчину подозревают в даче взятки в особо крупном размере.
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Музыка
Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:16
Наука
Испытания на людях вакцины от рака толстой кишки прошли успешно
Завершились первые испытания вакцины от рака толстой кишки.
Обновлено в 03:28
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Новая российская подлодка испугала немецкие СМИ
Немецкое издание Stern выразило свое беспокойство из-за новой российской подводной лодки "Белгород".
Обновлено в 01:52
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Наталья Рудова поделилась секретами быстрого похудения
Актриса Наталья Рудова решила рассказать своим поклонникам в Instagram, какая диета помогает ей держать себя в форме, а также о роли спорта в ее жизни.
Обновлено в 02:38
Общество
Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено в 03:24
Политика
Песков ответил Трампу на предложение о ядерном разоружении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно восприняли предложение американского лидера Дональда Трампа о ядерном разоружении.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Как Моргунов перессорился с режиссерами и чиновниками
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»
Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
Обновлено в 02:32
Религия
Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Путешествия
Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц
Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.
Обновлено вчера в 11:00
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Игры
Эксперты: через три года геймеры перейдут на консоли
Согласно отчету, в ближайшие три года около двадцати миллионов геймеров, игравших ранее на ПК, совершат переход на консольные версии.
Обновлено в 02:36
Общество
Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова
Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено в 03:31
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Климкин призвал усилить санкции против РФ из-за паспортов для Донбасса
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения дополнительных антироссийских санкций из-за предоставления жителям ДНР и ЛНР гражданства РФ.
Обновлено вчера в 06:48
Хоккей
Владислав Третьяк: «Хотелось, чтобы Овечкин снова взял Кубок Стэнли»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился эмоциями от вылета российских хоккеистов из Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:45
Религия
НТВ покажет схождение Благодатного огня в прямом эфире
Обновлено в 03:30
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Гороскоп на 25 апреля: Оптимизм поможет добиться успеха
Гороскоп на 25 апреля 2019 года уверен: используя креативность, инициативность и оптимизм, можно добиться большого успеха.
Обновлено 24 апреля в 18:00
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»
Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Обновлено в 03:28
Футбол
Дзюба признан лучшим футболистом 25-го тура РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 03:43