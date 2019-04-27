Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел КлимецИзвестия 02:38

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве. По словам источника в силовых структурах, мужчину подозревают в даче взятки в особо крупном размере.
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В Москве задержали украинского бизнесмена Павла Климца

Эхо Москвы03:00

В Москве арестовали украинского миллионера Павла Климца, пишут СМИ

РИА Новости02:37

«Коммерсантъ» узнал об аресте в Москве украинского мультимиллионера

RT на русском00:20

Украинский миллионер Павел Климец задержан в Москве за взятку

Коммерсантъ03:08

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Lenta.ruвчера в 22:45

Украинский мультимиллионер арестован в Москве

Газета.Ruвчера в 22:02

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

РБКвчера в 20:32
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Завершились первые испытания вакцины от рака толстой кишки.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
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Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
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Немецкое издание Stern выразило свое беспокойство из-за новой российской подводной лодки "Белгород".
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Песков ответил Трампу на предложение о ядерном разоружении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно восприняли предложение американского лидера Дональда Трампа о ядерном разоружении.
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Как Моргунов перессорился с режиссерами и чиновниками

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Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
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Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
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Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

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Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц

Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
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Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
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Эксперты: через три года геймеры перейдут на консоли

Согласно отчету, в ближайшие три года около двадцати миллионов геймеров, игравших ранее на ПК, совершат переход на консольные версии.
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Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова

Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
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В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения дополнительных антироссийских санкций из-за предоставления жителям ДНР и ЛНР гражданства РФ.
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился эмоциями от вылета российских хоккеистов из Кубка Стэнли.
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Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов

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Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
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Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Украинский политик, предприниматель.
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