Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел КлимецИзвестия 02:38
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве. По словам источника в силовых структурах, мужчину подозревают в даче взятки в особо крупном размере.
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Политика
Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины
Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Тимошенко осудила намерения депутатов Рады ограничить права президента
Бывший премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала намерения депутатов Верховной рады существенно ограничить права украинского президента.
Обновлено в 04:36
Политика
В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием
Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Обновлено вчера в 21:07
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти на 50%
Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.
Обновлено в 03:42
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье
Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Футбол
Брат вице-президента «Спартака» покинул клуб
Брат вице-президента московского "Спартака" Наиля Измайлова Равиль покинет клуб после завершения сезона, передает Sport24.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 07:37
Здоровье
Александр Румянцев: трудно представить, что НМО сможет отразить уровень подготовки специалиста
В номенклатуре Минздрава указаны 94 медицинские специальности, по мнению представителей ведомства их должно быть не более 50.
Обновлено в 04:19
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Умелец создал ювелирную модель Ford Escort
Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД РФ по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США и назвал 18-месячный приговор беспределом.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске
Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.
Обновлено в 03:25
Политика
Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура РПЛ
Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала Ксению Собчак «папенькиной дочкой»
Балерина не смогла проигнорировать скандальное заявление ведущей, касающееся выступления Ольги Бузовой в провинциальных городах России.
Обновлено в 05:09
Религия
Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10