Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел КлимецИзвестия 02:38

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве. По словам источника в силовых структурах, мужчину подозревают в даче взятки в особо крупном размере.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Москве задержали украинского бизнесмена Павла Климца

Эхо Москвы03:00

В Москве арестовали украинского миллионера Павла Климца, пишут СМИ

РИА Новости02:37

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

РБКвчера в 20:32

«Коммерсантъ» узнал об аресте в Москве украинского мультимиллионера

RT на русском00:20

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Lenta.ruвчера в 22:45

Украинский мультимиллионер арестован в Москве

Газета.Ruвчера в 22:02

Украинский миллионер Павел Климец задержан в Москве за взятку

Коммерсантъ03:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Политика

Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины

Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадал грудной ребенок

Обновлено в 04:33
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек

Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено вчера в 19:24
Политика

Тимошенко осудила намерения депутатов Рады ограничить права президента

Бывший премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала намерения депутатов Верховной рады существенно ограничить права украинского президента.
Обновлено в 04:36
Политика

В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием

Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Обновлено вчера в 21:07
Наука

Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти на 50%

Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.
Обновлено в 03:42
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Футбол

Брат вице-президента «Спартака» покинул клуб

Брат вице-президента московского "Спартака" Наиля Измайлова Равиль покинет клуб после завершения сезона, передает Sport24.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 07:37
Здоровье

Александр Румянцев: трудно представить, что НМО сможет отразить уровень подготовки специалиста

В номенклатуре Минздрава указаны 94 медицинские специальности, по мнению представителей ведомства их должно быть не более 50.
Обновлено в 04:19
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Авто

Умелец создал ювелирную модель Ford Escort

Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Политика

Путин назвал приговор Бутиной беспределом

Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД РФ по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США и назвал 18-месячный приговор беспределом.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске

Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.
Обновлено в 03:25
Политика

Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ

Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 05:01
Кино

Актер из «Игры престолов» Иэн Макэлхинни объяснил популярность сериала

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала Ксению Собчак «папенькиной дочкой»

Балерина не смогла проигнорировать скандальное заявление ведущей, касающееся выступления Ольги Бузовой в провинциальных городах России.
Обновлено в 05:09
Религия

Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу

Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Политика

Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Анатольевич Климец
Украинский политик
Украинский политик, предприниматель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное