В Москве задержан украинский миллионер Павел КлимецИзвестия 02:38

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве. По словам источника в силовых структурах, мужчину подозревают в даче взятки в особо крупном размере.

Политика Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.

Политика Тимошенко осудила намерения депутатов Рады ограничить права президента Бывший премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала намерения депутатов Верховной рады существенно ограничить права украинского президента.

Политика В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.

Наука Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти на 50% Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.

Политика Песков пошутил, что Путин работает вместо сна Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.

Шоу-бизнес Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.

Происшествия В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.

Футбол Брат вице-президента «Спартака» покинул клуб Брат вице-президента московского "Спартака" Наиля Измайлова Равиль покинет клуб после завершения сезона, передает Sport24.

Происшествия Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Здоровье Александр Румянцев: трудно представить, что НМО сможет отразить уровень подготовки специалиста В номенклатуре Минздрава указаны 94 медицинские специальности, по мнению представителей ведомства их должно быть не более 50.

Авто Умелец создал ювелирную модель Ford Escort Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.

Политика Путин назвал приговор Бутиной беспределом Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД РФ по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США и назвал 18-месячный приговор беспределом.

Происшествия Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.

Футбол Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура РПЛ Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала Ксению Собчак «папенькиной дочкой» Балерина не смогла проигнорировать скандальное заявление ведущей, касающееся выступления Ольги Бузовой в провинциальных городах России.

Религия Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли пять человек Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

Политика Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.