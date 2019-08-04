Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиковRT на русском 11:05

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Светлана Петренко
В рамках уголовного дела следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем действиям обвиняемого, проверив его причастность к иным возможным фактам противоправной деятельности.
— Светлана ПетренкоТАСС 10:35

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