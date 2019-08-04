Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиковRT на русском 11:05
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
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В рамках уголовного дела следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем действиям обвиняемого, проверив его причастность к иным возможным фактам противоправной деятельности.
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Происшествия
В Ленинградской области произошло крупное ДТП с 7 авто
Обновлено в 15:47
Происшествия
Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране
Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.
Обновлено в 16:09
Экономика
Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млн
Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике.
Обновлено вчера в 12:44
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
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Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
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Политика
Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
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Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Футбол
Божович может покинуть «Крылья Советов»
Руководство «Крыльев Советов» может разорвать контракт с наставником команды Миодрагом Божовичем.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Обновлено в 17:20
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 13:54
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Политика
Госдепартамент сообщил детали новых санкций против России
Госдепартамент США официально объявил о введении новых санкций против России в связи с покушением на бывшего агента ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Обновлено вчера в 03:32
Экономика
Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
Обновлено в 17:04
Футбол
«Валенсия» Черышева обыграла «Байер» в товарищеском матче
«Байер» проиграл «Валенсии» в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Космос
Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути
Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).
Обновлено 02 августа в 15:28
Происшествия
При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Здоровье
Бесплатные лекции о здоровье пройдут в столичных поликлиниках в августе
Бесплатные лекции и занятия для профилактики и ранней диагностики заболеваний будут проходить в столичных поликлиниках с 5 по 10 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 05:53
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36