В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Происшествия Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.

Происшествия Стрельбу в Дейтоне открыл житель Огайо Коннор Беттс Напомним, в ночь с субботы на воскресенье мужчина открыл огонь у бара Ned Peppers Bar в Дейтоне. Погибли девять человек, пострадали 27.

Происшествия Российские туристы вылетели из Болгарии после суточной задержки рейсов Российские туристы, рейсы которых были задержаны в Болгариив связи с проблемами с самолётами авиакомпании Bulgaria Air, вылетели на родину, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Армия и оружие Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80 Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Политика Захарова: новые санкции США доказывают сфабрикованность дела Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.

Общество Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.

Происшествия В Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак» Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.

Наука Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.

Политика В Верховной Раде появится искусственный интеллект Президентская партия «Слуга народа» собирается использовать технологии искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией в Верховной Раде.

Футбол Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити» Чемпион и обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити" встретился в прологе сезона с победителем Лиги чемпионов "Ливерпулем".

Политика National Interest восхитил военно-морской парад в Петербурге Военно-морской парад, который прошел 28 июля в Северной столице, оценил американский журнал National Interest.

Происшествия Семь машин столкнулись на трассе в Новгородской области По данным ведомства, пять легковых и два грузовых автомобиля столкнулись на 563-м километре трассы М-10 «Россия», недалеко от населенного пункта Трегубово.

Космос НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.