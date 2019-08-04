Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиковRT на русском 11:05
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
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В рамках уголовного дела следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем действиям обвиняемого, проверив его причастность к иным возможным фактам противоправной деятельности.
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Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии
"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль" и второй год подряд завоевал Суперкубок Англии по футболу.
Обновлено в 12:20
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Финансы
Как политика США скажется на курсе доллара к концу года
Агрессивная политика Вашингтона привела к замедлению глобальной экономики.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Авто
Гибридный УАЗ-2970 показали в Сети
Специалисты Ульяновского автомобильного завода в 2006 году разработали модель УАЗ-2970, которая являлась более простой версией минивэна «Симба», выпускающегося на предприятии с конце 1990-х годов.
Обновлено в 04:49
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Футбол
Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»
Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Происшествия
СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:28
Политика
Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Авто
Названы лучшие подержанные семиместные кроссоверы до 1 миллиона рублей
Одним из самых интересных вариантов, и как раз из страны Восходящего Солнца, является Nissan Qashqai +2. На вторичном рынке России по цене от 600 тыс. до 1 млн рублей доступны экземпляры 2010-2013 года выпуска с пробегом до 180 тыс. рублей.
Обновлено в 12:07
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ
Обновлено в 14:08
Политика
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Происшествия
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин
Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
Политика
Сербия навострила прослушивание
В слежке за политиками и чиновниками обвинили и российские спецслужбы В Сербии разгорается громкий скандал о прослушивании высокопоставленных политиков и чиновников.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации
Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак»
Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Кино
Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Футбол
«Интер» рассматривает Ракитича и Стротмана как замену Наингголану
«Интер» ищет центрального полузащитника на замену уходящему из клуба Радже Наингголану, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 13:31
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03