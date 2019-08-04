Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиковРИА Новости 10:53
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, призывавшего через социальную сеть к насилию в отношении детей росгвардейцев, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии.
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Робота «Федора» научили шутить и философствовать
22 августа робот отправится на Международную космическую станцию Российский антропоморфный робот "Федор", перед полетом на МКС получивший имя Skybot F-850, умеет шутить и поддерживать философские беседы, передает РИА Новости заявление исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.
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Гаджеты
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Экономика
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Тельцы рискуют сболтнуть лишнего, а Стрельцы будут чересчур вспыльчивы
В порыве гнева вы рискуете наговорить много лишнего, что принесёт негативные последствия.
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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России.
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Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
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Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Обновлено в 12:15
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В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
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Морская авиация Украины провела учения над Черным морем
Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.
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Обновлено в 15:35
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Три спортсмена-альпиниста погибли в горах Швейцарии во время восхождения с начала этого месяца.
Обновлено в 09:07
Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента
Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года.
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Экономика
Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млн
Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
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Футбол
Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана»
Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.
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