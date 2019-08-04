Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиковРИА Новости 10:53

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, призывавшего через социальную сеть к насилию в отношении детей росгвардейцев, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии.
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