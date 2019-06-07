В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана ГолуноваРБК 03:56

с чего всё началось

В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в ответ на просьбу прокомментировать информацию о задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Наука Ученые установили главную причину старения Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Политика Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Политика США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Экономика Строительство моста на Сахалин даст России колоссальное преимущество «Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе», – подчеркнул чиновник.

Экономика «Роснефть» и Manzhouli Far East Gas будут сотрудничать в области перевалки пропилена и СУГ в Китае "Роснефть" и Manzhouli Far East Gas Co. Ltd. (Far East Gas) в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области перевалки пропилена и различных видов сжиженных углеводородных газов (СУГ) на терминале, принадлежащем Far East Gas.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Культура Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.

Кино Режиссер Оливье Мейру прокомментировал удаление сцен из «Рокетмена» Французский режиссер, лауреат Берлинале Оливье Мейру, комментируя решение прокатчика убрать ряд сцен из фильма Декстера Флетчера "Рокетмен", выразил мнение, что это не так страшно для творца, как самоцензура.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Политика Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Энергетика Цены на бензин могут резко вырасти уже в июле В издании отмечают, что глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов не исключал, что соглашение между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин могут продлить.

Армия и оружие Армия Сирии отразила атаку боевиков в Хаме Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Технологии Население Сибири может увеличиться на миллиард человек Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Происшествия Россиянка бросила детей одних в квартире ради пьянки Дети находились в квартире несколько дней. Старшей девочке пришлось написать записку с просьбой о помощи и сбросить ее с балкона.