Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»Интерфакс вчера в 04:02
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай и следователь Игорь Лопатин. Голунов вину не признает и считает задержание провокацией.
Читать в источнике
Оценить528
Подробнее о событии
Показать все источники
МВД: в квартире у журналиста «Медузы» Ивана Голунова изъяли более 5 граммов кокаина
Новая газетавчера в 17:02
МВД не подтвердило информацию об избиении журналиста «Медузы» И.Голунова при задержании
Агентство Москвавчера в 04:53
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:08, Ашберн
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Авто
Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Футбол
СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии
В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.
Обновлено в 00:44
Политика
Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 12:52
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал
Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 10:03
Наука
Перелом кривой старения человека пришелся на 50 лет
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
Ополченцы Донбасса обратили в бегство украинских военных
Боевики были обращены в бегство.
Обновлено вчера в 08:01
Общество
Симоньян заявила об угрозе выкидыша после инцидента с Соболь
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Свердловской области загорелась исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Российские военные доставили гуманитарную помощь Алеппо
Обновлено вчера в 22:46
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Авто
Шведы разработали альтернативу «лежачим полицейским»
Одним из преимуществ устройства является то, что уборка улиц максимально облегчена по сравнению с традиционными «лежачими полицейскими».
Обновлено в 02:47
Общество
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера
PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Кино
Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды
Обновлено в 01:56
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Экономика
«Макдоналдс» откроет ресторан в Сбербанке
"Макдоналдс" откроет ресторан в Сбербанке. Соглашение об этом компании подписали накануне в рамках Петербургского экономического форума.
Обновлено в 02:00
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Авто
Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе
Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Автоспорт
Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого
Вам не стоит ждать от нас слишком многого, приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота.
Обновлено в 01:58
Экономика
СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев
В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Российского чиновника подстрелили за замечание водителю
Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42