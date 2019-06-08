Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»Интерфакс вчера в 04:02

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай и следователь Игорь Лопатин. Голунов вину не признает и считает задержание провокацией.
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Что случилось этой ночью: суббота, 8 июня

Интерфакс01:30

МВД: в квартире у журналиста «Медузы» Ивана Голунова изъяли более 5 граммов кокаина

Новая газетавчера в 17:02

Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

РБКвчера в 17:18

Полиция изъяла в квартире журналиста «Медузы» 5 граммов кокаина

ТАССвчера в 16:17

МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

Ведомостивчера в 17:19

«Сотрудники Колокольцева сорвали Путину важное политическое мероприятие»: Константин Гаазе о деле Ивана Голунова

Дождьвчера в 15:55

МВД не подтвердило информацию об избиении журналиста «Медузы» И.Голунова при задержании

Агентство Москвавчера в 04:53
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Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
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Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
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СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии

В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.
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Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 12:52
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал

Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 10:03
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Перелом кривой старения человека пришелся на 50 лет

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Армия и оружие

Ополченцы Донбасса обратили в бегство украинских военных

Боевики были обращены в бегство.
Обновлено вчера в 08:01
Общество

Симоньян заявила об угрозе выкидыша после инцидента с Соболь

Обновлено вчера в 06:16
Происшествия

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Политика

Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу

Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Здоровье

Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены

Обновлено вчера в 03:15
Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Свердловской области загорелась исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Российские военные доставили гуманитарную помощь Алеппо

Обновлено вчера в 22:46
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:05
Авто

Шведы разработали альтернативу «лежачим полицейским»

Одним из преимуществ устройства является то, что уборка улиц максимально облегчена по сравнению с традиционными «лежачими полицейскими».
Обновлено в 02:47
Общество

Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера

PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Кино

Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды

Обновлено в 01:56
Наука

Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног

Обновлено в 01:09
Экономика

«Макдоналдс» откроет ресторан в Сбербанке

"Макдоналдс" откроет ресторан в Сбербанке. Соглашение об этом компании подписали накануне в рамках Петербургского экономического форума.
Обновлено в 02:00
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Авто

Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе

Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Автоспорт

Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого

Вам не стоит ждать от нас слишком многого, приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота.
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Экономика

СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев

В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Российского чиновника подстрелили за замечание водителю

Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Политика

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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