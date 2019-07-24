Происшествия
В Москве задержан Алексей НавальныйЭхо Москвы 06:30
По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
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Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов
Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Общество
Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
По мнению властей, запуск портала сократит время на оформление ДТП до 15 минут, а количество связанных с авариями пробок на дорогах станет меньше.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».
Обновлено вчера в 19:49
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Суббренд Honor планирует занять четвертое место во всем мире
По словам Чжао Миня, компания намерена занять второе место в Китае и четвертое место во всем мире.
Обновлено в 07:44
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Бывший министр финансов Подмосковья признал вину по всем пунктам
«Особый порядок рассмотрения дела предусматривает полное признание вины», — пояснили в суде.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Сбор грибов запретили в Вадском районе из-за АЧС
Запрет на выезд в леса для сбора грибов и ягод введен на территории Вадского района Нижегородской области в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.
Обновлено в 03:57
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Политика
Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву
Обновлено в 04:27
Футбол
«Матч ТВ» назначил комментаторов на дерби ЦСКА – «Локомотив»
Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», столичное дерби прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
ВКС получат четыре модернизированных стратегических бомбардировщика
Дальняя авиация России получит до конца 2019 года четыре модернизированных стратегических бомбардировщика, сообщил в среду врио начальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных Сил РФ Виктор Познихир.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 05:41
Общество
Бельгийцам предложили заночевать в супермаркете из-за аномальной жары
Один из местных ритейлеров предложил им посетить для этого холодильную камеру. Изначально анонс мероприятия появился в Facebook.
Обновлено в 07:07
Политика
От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией
Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Депутаты разрешили использовать геолокацию для поиска пропавших детей
Госдума во в тором чтении приняла законопроект об упрощении доступа полицейских к данным о геолокации мобильных телефонов пропавших детей.
Обновлено вчера в 08:42