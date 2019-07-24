Происшествия

В Москве задержан Алексей НавальныйЭхо Москвы 06:30

По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
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Полиция задержала координатора московского штаба Навального

Дождь06:24

Росгвардия опровергла задержание Навального бойцами ОМОНа в Москве

РИАМО06:17

Навальный сообщил, что его задержали

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Пресс-секретарь Навального назвала причину задержания политика

Ведомости04:37

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РБК03:25

В Москве задержали Алексея Навального

Новая газета03:58

Политика Алексея Навального задержали в Москве

Эхо Москвы07:00
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Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

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В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
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ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

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Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

В ООН рассказали о росте числа желающих вернуться в Сирию беженцев

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Технологии

Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ

Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Гаджеты

Суббренд Honor планирует занять четвертое место во всем мире

По словам Чжао Миня, компания намерена занять второе место в Китае и четвертое место во всем мире.
Обновлено в 07:44
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

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«Особый порядок рассмотрения дела предусматривает полное признание вины», — пояснили в суде.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
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Экономика

Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн

В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
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Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву

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«Матч ТВ» назначил комментаторов на дерби ЦСКА – «Локомотив»

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Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

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Армия и оружие

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Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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