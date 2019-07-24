Происшествия
Алексея Навального задержали у его дома в МосквеСобеседник 02:56
Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram. Он уточнил, что вышел из дома с утра побегать.
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Происшествия
Воспитательница детсада лупила детей тряпкой по лицу в Краснодаре
На кадрах видео, опубликованном «РЕН ТВ», заметно, как воспитательница подходит к некоторым детям и бьет их тряпкой по лицу, хватает за руки, уводя в сторону.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи
Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено вчера в 03:08
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Экономика
ВТБ пообещал запустить новое мобильное приложение в 2020 году
В 2020 году ВТБ запустит обновленное мобильное приложение банка, в котором особое внимание будет уделено проблемам стабильности работы и вопросам безопасности, сказал журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:49
Футбол
Бывший арбитр Ходырев приступил к работе в «Спартаке»
Как стало известно "СЭ", экс-арбитр российской премьер-лиги Михаил Ходырев, на счету которого почти пять десятков матчей в чемпионате России, приступил к работе в "Спартаке" в роли заместителя начальника команды.
Обновлено в 07:50
Футбол
Тренировка «Нефтчи» в Туле может быть отменена
Из-за задержки вылета «Нефтчи» может быть отменена первая тренировка команды перед игрой Лиги Европы против «Арсенала».
Обновлено в 09:19
Политика
Слухи о смерти Эрдогана опровергли
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Происшествия
Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына
В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество
Предельный возраст для службы в полиции увеличивается на пять лет
Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе в полиции, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:12
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по двум сирийским провинциям
ВВС Израиля нанесли очередной авиационный авиационный удар по территории Сирии. на этот раз атакам подверглись объекты в провинциях Эль-Кунейтра и Дараа.
Обновлено в 04:34
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Nokia представила два новых кнопочных телефона
Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила два новых функциональных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ
РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Футбол
Вратарь Александр Васютин рассказал о возвращении в «Зенит»
Вратарь Александр Васютин рассказал о возвращении в «Зенит».
Обновлено в 08:23
Единоборства
Боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет
Обновлено в 07:30
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 04:53
Здоровье
Краснодарский диагностический центр входит в десятку лучших по России
Вениамина Кондратьева сказал, что в клинике сильный диагностический центр, входящий в десятку лучших в России.
Обновлено в 08:47
Космос
Оригинал записи высадки Аполлона-11 на Луну продали за $1,8 миллиона
20 июля 1969 года Базз Олдрин и Нил Армстронг первыми в истории человечества ступили на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 01:10
Авто
Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка
В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.
Обновлено вчера в 11:40
Музыка
Клип Queen набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 02:54
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Экономика
НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз
По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58