Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram. Он уточнил, что вышел из дома с утра побегать.

Алексея Навального задержали у его дома в Москве

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