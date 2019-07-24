Происшествия

Алексея Навального задержали у его дома в МосквеСобеседник 02:56

Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram. Он уточнил, что вышел из дома с утра побегать.
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Навальный сообщил о своем задержании ОМОНом во время пробежки

РБК03:25

Росгвардия опровергла задержание Навального бойцами ОМОНа в Москве

РИАМО06:17

В Москве задержали Алексея Навального

Новая газета03:58

Пресс-секретарь Навального назвала причину задержания политика

Ведомости04:37

Полиция задержала координатора московского штаба Навального

Дождь06:24

Навальный сообщил, что его задержали

Интерфакс03:11

Алексею Навальному предъявлено обвинение в повторном нарушении порядка организации митинга или шествия

Эхо Москвы09:31
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Происшествия

Воспитательница детсада лупила детей тряпкой по лицу в Краснодаре

На кадрах видео, опубликованном «РЕН ТВ», заметно, как воспитательница подходит к некоторым детям и бьет их тряпкой по лицу, хватает за руки, уводя в сторону.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи

Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено вчера в 03:08
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Экономика

ВТБ пообещал запустить новое мобильное приложение в 2020 году

В 2020 году ВТБ запустит обновленное мобильное приложение банка, в котором особое внимание будет уделено проблемам стабильности работы и вопросам безопасности, сказал журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:49
Футбол

Бывший арбитр Ходырев приступил к работе в «Спартаке»

Как стало известно "СЭ", экс-арбитр российской премьер-лиги Михаил Ходырев, на счету которого почти пять десятков матчей в чемпионате России, приступил к работе в "Спартаке" в роли заместителя начальника команды.
Обновлено в 07:50
Футбол

Тренировка «Нефтчи» в Туле может быть отменена

Из-за задержки вылета «Нефтчи» может быть отменена первая тренировка команды перед игрой Лиги Европы против «Арсенала».
Обновлено в 09:19
Политика

Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Происшествия

Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына

В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество

Предельный возраст для службы в полиции увеличивается на пять лет

Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе в полиции, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:12
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по двум сирийским провинциям

ВВС Израиля нанесли очередной авиационный авиационный удар по территории Сирии. на этот раз атакам подверглись объекты в провинциях Эль-Кунейтра и Дараа.
Обновлено в 04:34
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Гаджеты

Nokia представила два новых кнопочных телефона

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила два новых функциональных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).
Обновлено в 08:04
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ

РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Футбол

Вратарь Александр Васютин рассказал о возвращении в «Зенит»

Вратарь Александр Васютин рассказал о возвращении в «Зенит».
Обновлено в 08:23
Единоборства

Боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет

Обновлено в 07:30
Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 04:53
Здоровье

Краснодарский диагностический центр входит в десятку лучших по России

Вениамина Кондратьева сказал, что в клинике сильный диагностический центр, входящий в десятку лучших в России.
Обновлено в 08:47
Космос

Оригинал записи высадки Аполлона-11 на Луну продали за $1,8 миллиона

20 июля 1969 года Базз Олдрин и Нил Армстронг первыми в истории человечества ступили на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 01:10
Авто

Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка

В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.
Обновлено вчера в 11:40
Музыка

Клип Queen набрал 1 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 02:54
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Финансы

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Экономика

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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