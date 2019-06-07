Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана ГолуноваРБК 03:56
В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в ответ на просьбу прокомментировать информацию о задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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с чего всё началось
Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова в районе станции метро Цветной бульвар, сообщила Русская служба BBC.Коммерсантъ04:04
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