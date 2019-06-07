Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана ГолуноваРБК 03:56

В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в ответ на просьбу прокомментировать информацию о задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова в районе станции метро Цветной бульвар, сообщила Русская служба BBC
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Коммерсантъ04:04

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Вам пакет. Роман Шлейнов: почему у журналиста-расследователя «нашли» пакет с наркотиками

Новая газета09:19

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

РБК03:56

МВД не подтвердило информацию об избиении журналиста «Медузы» И.Голунова при задержании

Агентство Москва04:53

Полиция опровергла избиение журналиста «Медузы»

Интерфакс04:55

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Ведомости03:45

Полиция утверждает, что фото с наркотиками сделаны в квартире журналиста «Медузы»

ТАСС06:15

«Если проглотим, через год это станет нормой»: Олег Кашин о том, почему всем надо встать на защиту Ивана Голунова

Дождь09:39
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Телефоны Apple и Huawei признаны самыми надёжными

Фирма Harris Interactive провела исследование, в результате которого следует вывод, что Телефоны Apple и Huawei меньше устройств других брендов нуждаются в гарантийном ремонте.
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Игры

На игры для PlayStation стартовала большая распродажа

У ретейлеров, в свою очередь, появились скидки на физические копии этих игр, но в цифровом варианте в PlayStation Store все равно получается дешевле, особенно с наличием подписки PlayStation Plus.
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Общество

Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня

Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Происшествия

В Киевской области пропал самолет

Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

Обновлено в 05:40
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ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

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Обновлено в 06:46
Экономика

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка

Сергея Шнурова обвинили в плагиате клипа Дэвида Боуи

Обновлено в 02:37
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Кино

Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал

Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Интернет

«Яндекс» и ФСБ выработали решение по ключам шифрования

Напомним, ранее СМИ писали о том, что ФСБ несколько месяцев назад направила «Яндекс» запрос о предоставлении ключей шифрования пользовательских данных сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».
Обновлено в 08:22
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Политика

«Нафтогаз» согласился на переговоры с «Газпромом»

Глава «Газпрома» сообщил, что компания может обеспечить снижение стоимости газа для конечного потребителя на Украине на 25 процентов.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Калужской области погибли трое рабочих

Обновлено в 03:53
Политика

Путин заявил о сбоях в существующей модели мировой экономики

Существующая модель мировой экономики находится в кризисе, несмотря на рост, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 07:53
Музыка

Мадонна представила клип на песню Dark Ballet

Американская певица Мадонна (самая коммерчески успешная в истории поп-музыки!) представила клип на песню Dark Ballet — с пятого сингла в поддержку грядущего альбома Madame X, который выйдет 14 июня.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Следствие планирует сегодня просить суд об аресте журналиста «Медузы»

О задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова стало известно сегодня утром.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Общество

Почта и Lamoda Group создадут распределительный центр в Подмосковье

Крупнейший fashion-ритейлер на рынке российской электронной коммерции и национальный оператор почтовой сети планируют в течение пяти лет создать в Московской области распределительный центр площадью до 100 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:15
Политика

Украинский суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию «Русланов»

Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке, которая ранее появилась в интернете и собрала почти 60 тыс. подписей.
Обновлено вчера в 23:57
Теннис

Барти одолела 17-летнюю Анисимову в полуфинале «Ролан Гаррос»

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча: текстовая трансляция матча Анисимова — Барти на «Ролан Гаррос».
Обновлено в 07:02
Политика

Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей

Модератор пленарного заседания спросила у президента РФ, где место России в схватке за экономическое первенство и нужно ли России выбирать одну из парадигм, на что Путин ей ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".
Обновлено в 09:36
Общество

Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
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