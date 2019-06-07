В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана ГолуноваРБК 03:56

с чего всё началось

В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в ответ на просьбу прокомментировать информацию о задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Гаджеты Телефоны Apple и Huawei признаны самыми надёжными Фирма Harris Interactive провела исследование, в результате которого следует вывод, что Телефоны Apple и Huawei меньше устройств других брендов нуждаются в гарантийном ремонте.

Игры На игры для PlayStation стартовала большая распродажа У ретейлеров, в свою очередь, появились скидки на физические копии этих игр, но в цифровом варианте в PlayStation Store все равно получается дешевле, особенно с наличием подписки PlayStation Plus.

Общество Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.

Происшествия В Киевской области пропал самолет Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Экономика Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.

Кино Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.

Армия и оружие МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»* В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.

Интернет «Яндекс» и ФСБ выработали решение по ключам шифрования Напомним, ранее СМИ писали о том, что ФСБ несколько месяцев назад направила «Яндекс» запрос о предоставлении ключей шифрования пользовательских данных сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».

Политика Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.

Политика «Нафтогаз» согласился на переговоры с «Газпромом» Глава «Газпрома» сообщил, что компания может обеспечить снижение стоимости газа для конечного потребителя на Украине на 25 процентов.

Политика Путин заявил о сбоях в существующей модели мировой экономики Существующая модель мировой экономики находится в кризисе, несмотря на рост, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме.

Музыка Мадонна представила клип на песню Dark Ballet Американская певица Мадонна (самая коммерчески успешная в истории поп-музыки!) представила клип на песню Dark Ballet — с пятого сингла в поддержку грядущего альбома Madame X, который выйдет 14 июня.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.

Общество Почта и Lamoda Group создадут распределительный центр в Подмосковье Крупнейший fashion-ритейлер на рынке российской электронной коммерции и национальный оператор почтовой сети планируют в течение пяти лет создать в Московской области распределительный центр площадью до 100 тысяч квадратных метров.

Политика Украинский суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию «Русланов» Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.

Происшествия Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Политика Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке, которая ранее появилась в интернете и собрала почти 60 тыс. подписей.

Политика Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей Модератор пленарного заседания спросила у президента РФ, где место России в схватке за экономическое первенство и нужно ли России выбирать одну из парадигм, на что Путин ей ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".